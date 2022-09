Analyse G7 will Preis für russisches Öl deckeln – und dafür Änderungen an den bisherigen Sanktionen vornehmen

Zürich, Berlin, Brüssel, Berlin Die G7-Staaten wollen einen globalen Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die wirtschaftsstarken Demokratien am Freitag alle Importeure von russischem Öl auf, sich dieser Maßnahme anzuschließen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach davon, eine möglichst große „Koalition“ zu schmieden. Deutschland hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz.

Russland erziele derzeit hohe Gewinne aus dem Export von Öl, sagte Lindner: „Wir wollen nicht, dass Russland weiter von diesen Verkäufen profitiert.“ Gleichzeitig solle der Anstieg von Energiepreisen an den globalen Märkten gedämpft werden. Russlands Krieg bedrohe die Energieversorgung global, erklärt Lindner.

Nach Angaben des Finanzministers wollen die G7-Staaten zur Durchsetzung des Preisdeckels Änderungen an den bisherigen Sanktionen vornehmen. Die EU hat bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang mit russischen Energieexporten sanktioniert, etwa Versicherungen für Schiffe, die Öl transportieren.

Davon könne es in Zukunft Ausnahmen geben – aber nur wenn das transportierte Öl für einen Preis unterhalb der festgelegten Grenze gekauft wird, erläuterte Lindner die Idee. Zu den „technischen, praktischen Details“ müssten aber noch Gespräche geführt werden.

Die G7 selbst verpflichtet sich, den Preisdeckel in ihren eigenen Staaten rasch umzusetzen. Auf eine genaue Höhe der Obergrenze legten sich die Finanzminister der G7 zunächst nicht fest. Der Deckel solle transparent kommuniziert und seine Wirkung eng beobachtet werden. Spekuliert wird am Markt über ein Limit von 60 bis 65 Dollar pro Barrel. Damit wäre der Preis gerade hoch genug, damit Russland die Förderung aufrecht erhält. Die meisten russischen Ölquellen produzieren in dieser Spanne geradeso kostendeckend.

Preisdeckel soll zum Jahreswechsel wirken

US-Finanzministerin Janet Yellen begrüßte die Entscheidung: „Die heutige Maßnahme wird dazu beitragen, den russischen Finanzen einen schweren Schlag zu versetzen.“ Sie werde „sowohl Russlands Fähigkeit beeinträchtigen, den ungerechtfertigten Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen, als auch den Verfall der russischen Wirtschaft beschleunigen“.

Die US-Regierung hatte noch im Frühsommer versucht, die Europäer von einem Boykott abzubringen. (Foto: AP) Janet Yellen

Die Frage ist jedoch, was ein im G7-Kreis verabredeter Preisdeckel noch bringt. Die USA haben schon im Frühjahr einen Einfuhrstopp für russisches Öl beschlossen. Die EU, die bisher wesentlich mehr Öl aus Russland importiert hat als die Vereinigten Staaten von Amerika, rang sich ein paar Monate später ebenfalls zu einem Boykott durch. Zum Jahreswechsel soll er in Kraft treten. Erst dann, so sieht es der G7-Beschluss vor, soll auch der Preisdeckel wirken.

Ein Käuferkartell setzt Kaufkraft voraus. Wie die G7 den Russen Preise diktieren will, wenn sie kein oder nur noch sehr wenig russisches Öl kauft, bleibt unklar. „Das ist nicht logisch“, bestätigt Giovanni Staunovo, Rohstoffexperte bei der UBS.

Ein Preisdeckel hätte vor allem als Alternative zu einem Boykott Sinn ergeben: Wenn die Europäer weiter Öl aus Russland eingeführt hätten, wäre es dank der eigenen Marktmacht eher möglich gewesen, Preisabschläge durchzusetzen.

Transport von russischem Öl erschweren

Die US-Regierung hatte noch im Frühsommer versucht, die Europäer von einem Boykott abzubringen. Finanzministerin Yellen hatte damals einen „Preismechanismus“ vorgeschlagen, um „Preissprünge“ zu unterbinden.

Die hohen Spritpreise in den USA sind für die Regierung in Washington ein gravierendes Problem. Im Herbst stehen Kongresswahlen an. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden drohen ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus und eventuell auch im Senat zu verlieren.

Die G7 muss nun daraufsetzen, dass es gelingt, den Transport von russischem Öl zu erschweren. Im Kern will man Russland auf diese Weise dazu zwingen, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen.

Ein möglicher Hebel sind wichtige Dienstleistungen wie Versicherungen für Öltransporte. Diese sind weitgehend in westlicher Hand. Allerdings hat Russland seine Exporte in Länder wie Indien und China trotz westlicher Sanktionen zuletzt deutlich gesteigert.

Dennoch hofft die G7, dass es gelingt, die globalen Ölmärkte zu entspannen und die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Energiepreise abzufedern. Im nächsten Schritt will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auch den Preis für Erdgas deckeln, das über Pipelines nach Europa fließt. Sie sei „tief davon überzeugt“, dass die Zeit für diesen Schritt gekommen sei, sagte die CDU-Politikerin bei einer Klausur der Unionsfraktionsspitze in Murnau.

Im nächsten Schritt will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auch den Preis für Erdgas deckeln, das über Pipelines nach Europa fließt. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen

Die Idee wird in Brüssel schon länger diskutiert, aber die Bundesregierung hat sich bisher dagegen gewehrt. Sie wollte Russland keinen Vorwand bieten, die Gaslieferungen zu unterbrechen. Zuletzt hatte der russische Energiekonzern Gazprom allerdings von sich aus die Gasexporte nach Deutschland drastisch reduziert.

Russland droht mit Lieferstopp

Russlands für Energiethemen zuständiger Vizepremier Alexander Nowak kündigte als Antwort auf die G7-Idee an: „Wenn sie eine Preisobergrenze auferlegen, werden wir solche Unternehmen oder Länder, die Beschränkungen auferlegen, einfach nicht mit Öl und Ölprodukten beliefern.“ Russland werde „nicht zu nicht marktgerechten Bedingungen arbeiten“, sagte Nowak in Moskau und nannte die G7-Vorschläge eine „völlige Absurdität“. Versuche, die Ölpreise zu begrenzen, würden „den Markt völlig durcheinander bringen“, warnte Moskaus stellvertretender Ministerpräsident.

Russland wird indes immer abhängiger von seinen Öl- und Gasexporten: Der Anteil des Energiesektors am gesamten Bruttoinlandsprodukt war im ersten Quartal bereits auf den Rekordwert von 21,7 Prozent gestiegen - seither sind die Öl- und Gaspreise weiter deutlich angestiegen und mit den Erlösen der Anteil am BIP. Zugleich schrumpft die verarbeitende Industrie wie zum Beispiel der Automobilbau wegen der Sanktionen erheblich.

Das Konzept eines Preisdeckels hat aus Sicht von UBS-Experte Staunovo jedoch ein weiteres Manko: Länder wie Indien oder China, die derzeit in großem Umfang russisches Öl kaufen, hätten gar keinen Anreiz, sich dem Käuferkartell anzuschließen. Russlands Präsident Putin hatte bereits gedroht, jene Staaten, die sich dem Käuferkartell anschließen, nicht mehr beliefern zu wollen. Doch auch sonst hätten Indien und China kaum Vorteile sich den Strafmaßnahmen anzuschließen, erläutert Staunovo. „Die Preisobergrenze würde die Nachfrage nach russischem Öl erhöhen.“

Die Menge, die China und Indien aus Russland beziehen könnten, würde sinken. In der Folge müssten sie mehr Öl zu den deutlich höheren Weltmarktpreisen kaufen. Möglicherweise müssten die Länder dann insgesamt mehr zahlen als jetzt, so Staunovo. Aktuell kaufen China und Indien russisches Öl mit einem Abschlag von 20 Dollar pro Fass gegenüber dem Preis von Brent-Öl, schätzt er. Der Preis für Brent notiert bei rund 95 Dollar.

Die Preisobergrenzen werden auch als Indiz dafür angesehen, dass der Westen vor noch stärkeren Sanktionen zurückschreckt, aus Sorge damit die Preise erneut in die Höhe zu treiben und damit auch die Inflation anzuheizen. Robin Brooks, Chefökonom des Institutes for International Finance fordert seit Monaten, den Transport von russischem Öl durch griechische Tanker zu unterbinden. Damit, so sein Argument, könne man die Exorteinnahmen Russlands am effizientesten treffen. Doch ein neuerliches Chaos am Ölmarkt wollen die G7-Staaten offenbar nicht riskieren.

