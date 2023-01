Argentinien, Brasilien, Chile Warum Südamerika dem Kanzler so wichtig ist

Scholz besucht Argentinien und Chile und kommt jetzt nach Brasilien. Der Blitzbesuch des Kanzlers zeigt, wie die Bedeutung des fernen Kontinents für Europa zunimmt.

Mit seiner Blitzvisite zeigt Scholz, wie wichtig Südamerika geworden ist. (Foto: dpa) Lateinamerika-Reise von Bundeskanzler Scholz

Salvador Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am heutigen Montag nach seinen Besuchen in Argentinien und Chile in Brasilien eintrifft, werden trotz der Reparaturen immer noch einzelne Schäden im Regierungsviertel sichtbar sein.

Radikale Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro haben dort vor etwa drei Wochen bei ihrem Sturm auf den Amtssitz von dessen Nachfolger, Luiz Inácio Lula da Silva, das Oberste Gericht und den Kongress viel zerstört. Doch der Plan, einen Putsch mit Beteiligung der Militärs zu provozieren, scheiterte.

Nach dem Sturm der Vandalen wird der deutsche Staatsbesuch in Brasília wohl als ein klares Zeichen der Solidarität zur brasilianischen Demokratie und Lula gewertet werden. Das passt gut zu den Plänen Berlins: Scholz will die Beziehungen zu Brasilien mit dem Sozialdemokraten Lula wiederbeleben. Diese waren unter Bolsonaro auf Eis gelegt worden. Politisch ist der Zeitpunkt günstig: Nicht nur in Brasília auch in Santiago und Buenos Aires stehen die Regierungen der Ampelkoalition nahe.