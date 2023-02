Betrugsvorwürfe Affäre um Milliardär Adani überschattet Indiens Wachstumspläne

Indiens Finanzministerin will mehr Geld für Infrastruktur ausgeben, und der Lichtblick der Weltwirtschaft bleibt. Doch der Absturz von Gautam Adani trübt die Erfolgsgeschichte.

Die Finanzministerin Indiens präsentierte am Mittwoch die Haushaltspläne der Regierung. (Foto: Reuters) Nirmala Sitharaman

Bangkok Indien stemmt sich mit Rekordinvestitionen gegen den globalen Abschwung – doch die Affäre um Betrugsvorwürfe gegen Gautam Adani, den bis vor Kurzem reichsten Mann Asiens, überschattet die Präsentation der ambitionierten Regierungspläne. Rund 122 Milliarden US-Dollar will Premierminister Narendra Modi im nächsten Fiskaljahr in Investitionsprojekte stecken. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr und so viel wie noch nie in der Geschichte des Schwellenlandes.

Finanzministerin Nirmala Sitharaman versprach am Mittwoch in ihrer Haushaltsrede vor dem Parlament, die Pläne würden zu einem „positiven Kreislauf von Investitionen und Arbeitsplätzen“ führen.

Viel Geld in den Ausbau von Straßen, Flughäfen und Wohnungen zu stecken ist in Indien normalerweise ein populäres Thema. Sitharaman betonte, dass die Regierung nun bereits zum dritten Mal in Folge das Budget dafür kräftig erhöhe. Unter anderem kündigte sie neue Flughäfen und Helikopterlandeplätze an.