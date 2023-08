Fernando Villavicencio Präsidentschaftskandidat in Ecuador erschossen

Der konservative Bewerber wurde nach einem Wahlkampfauftritt in seinem Auto getötet. Ecuadors Präsident Lasso sieht die Wahlen in Gefahr und verhängt den Ausnahmezustand.

Der Präsidentschaftskandidat hatte kurz vor dem Anschlag von Drohungen gegen ihn berichtet. (Foto: IMAGO/Agencia Prensa-Independiente) Fernando Villavicencio

Mexiko-Stadt Die seit Monaten anhaltende Gewalt in Ecuador hat jetzt auch den Wahlkampf um das Präsidentenamt erreicht. Am Mittwochabend (Ortszeit) erschoss ein Attentäter den konservativen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio im Anschluss an eine Wahlveranstaltung im Zentrum der Hauptstadt Quito.

Der 59-jährige Villavicencio, dem kaum Chancen bei der Wahl eingeräumt wurden, bestieg gerade sein Auto, als ihn aus der Menge mehrere Schüsse in den Kopf trafen. Weitere umstehende Personen wurden ebenfalls verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend von Sicherheitskräften getötet.

Erst vergangene Woche hatte Villavicencio öffentlich gemacht, dass er von einem Anführer der Drogenbande „Los Choneros“ bedroht werde, die mit dem mexikanischen „Sinaloa“-Kartell verbündet ist. „Ich habe keine Angst vor ihnen“, versicherte er wenige Tage vor seinem Tod in einem Interview.