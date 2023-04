Japan war ein Pionier der Nullzinspolitik. Jetzt muss der neue Zentralbankchef die Wende schaffen. Macht er Fehler, könnte das weltweit Märkte zum Absturz bringen.

An diesem Samstag trat Kazuo Ueda sein Amt an, und die Herausforderung könnte kaum größer sein. (Foto: REUTERS) Kazuo Ueda

Tokio Minuszinsen, Rekordschulden, Rekordhaushalt: Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) ist nicht unbedingt zu beneiden. An diesem Samstag trat Kazuo Ueda sein Amt an, und die Herausforderung könnte kaum größer sein.

Japan ist das letzte Industrieland, das noch an einer Minuszinspolitik festhält. Ueda muss sie beenden, weil die jetzige Politik immer weniger funktioniert. Gleichzeitig muss er aufpassen, dass die Zinsen nicht zu stark steigen. Denn sonst droht Japan bei einer Staatsverschuldung von rund 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts eine Schuldenkrise, die die Welt erschüttern könnte.

Das Problem: Bisher ist die Geldpolitik Japans voll auf Deflationsbekämpfung ausgerichtet. Der bisherige Notenbankchef Haruhiko Kuroda kaufte dazu massiv Staatsanleihen auf. Mehr als die Hälfte der Japanese Government Bonds (JGB) sind nun in der Hand der Bank of Japan. Außerdem ist sie mittlerweile der größte Aktionär der börsennotierten Firmen in dem Land.

