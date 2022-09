Großbritannien Truss verspricht wirtschaftliche Freiheit – greift aber zugleich massiv in Energiemärkte ein

Die Regierung will auch Unternehmen mit einem Preisdeckel vor einem Energienotstand schützen. Gleichzeitig soll es einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik geben.

Truss nutzte ihren Besuch bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN), um auf den ersten Blick einen radikalen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik anzukündigen. (Foto: Reuters) Liz Truss

London Der Widerspruch zwischen Worten und Taten könnte größer kaum sein: Einerseits verkündet die neue britische Premierministerin Liz Truss von New York aus eine neue „Thatcher-Revolution“ mit niedrigen Steuern, deregulierten Märkten und einem zurechtgestutzten Staat. Währenddessen erläutert ihr Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg daheim in London die Details einer Preisobergrenze auf dem Energiemarkt. Diese stellt einen der größten Staatseingriffe dar, die es in Großbritannien je gegeben hat.

Truss nutzte ihren Besuch bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN), um auf den ersten Blick einen radikalen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik anzukündigen: „Wir wollen, dass die Menschen mehr von dem Geld, das sie verdienen, behalten können, denn wir glauben, dass Freiheit vor Weisung geht“, heißt es in dem Text ihrer Rede, die sie am Mittwochabend vor der UN-Vollversammlung halten will.

Zuvor hatte die konservative Regierungschefin in mehreren Interviews die von ihrer Regierung geplanten massiven Steuererleichterungen für Unternehmen und Besserverdienende verteidigt.