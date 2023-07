Konjunktur Chinas Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 6,3 Prozent

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erholt sich deutlich langsamer vom Coronaschock als erwartet. Die Verbraucher lassen China wohl noch tiefer in die Krise rutschen.

Chinas Wirtschaft erholt sich langsamer von den Folgen der strikten Null-Covid-Politik als erwartet. (Foto: AP) Chinas Wirtschaft leidet unter Long Covid

Peking Chinas hohes Wachstum im zweiten Quartal täuscht über die wachsenden wirtschaftlichen Probleme hinweg. Nach offiziellen Angaben wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zwischen April und Juni um 6,3 Prozent, wie die Statistikbehörde NBS am Montag bekannt gab. Der hohe Zuwachs resultiert jedoch in erster Linie aus dem schwachen Vergleichswert im Vorjahr, als die Wirtschaft des Landes infolge des Lockdowns in Shanghai nur um 2,5 Prozent zulegte.

Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres wuchs Chinas Wirtschaft nur um 0,8 Prozent. Das zeigt, dass sie sich deutlich langsamer von den Folgen der strikten Null-Covid-Politik erholt, als zu Jahresbeginn noch viele hofften. Zudem wachsen Zweifel an der Korrektheit der Daten, weil immer neue Gesetze und Beschränkungen den Zugang zu unabhängigen Informationen aus dem Land erschweren.