Literatur statt Politik Frankreich übt Kritik am neuen Roman von Finanzminister Le Maire

Kann ein Minister neben der Politik auch noch Bücher schreiben? Viele Franzosen kritisieren, Bruno Le Maire solle seine Zeit mehr für sein Amt nutzen. Doch der Autor wehrt sich.

Der französische Wirtschafts- und Finanzminister hat bereits 13 Bücher veröffentlicht. (Foto: Reuters) Bruno Le Maire

Paris Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat seinen zweiten Roman veröffentlicht – das Land fragt sich derweil, ob er nicht stattdessen mehr Zeit für die politische Arbeit nutzen sollte.

Das Buch „Fugue américaine“ (Deutsch: „Amerikanische Fuge“ oder „Flucht“) ist Le Maires fünftes Werk seit seinem Amtsantritt 2017, 13 Bücher hat er insgesamt geschrieben. In Frankreich hagelt es von allen Seiten Kritik daran, dass er so viel Zeit für sein literarisches Schaffen aufwendet, statt sich um die Staatsverschuldung oder um die Rentenreformkrise zu kümmern. Außerdem sind einige Stellen in dem Buch über den legendären Pianisten Vladimir Horowitz, der die Sowjetunion verließ und über Stationen in Deutschland und Frankreich in die USA emigrierte, sehr erotisch. Das bringt Le Maire zusätzliche negative Kommentare ein.