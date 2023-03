Im Binnenmeer treffen viele militärische und ökonomische Interessen aufeinander. Die Kollision einer US-Drohne mit einem russischen Kampfjet zeigt: Die Lage kann jederzeit eskalieren.

Das Binnenmeer ist nicht nur ökonomisch bedeutend, sondern immer mehr auch geostrategisch. (Foto: Reuters) Getreidefrachter auf dem Schwarzen Meer

Istanbul Der Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer zeigt einmal mehr, wie geostrategisch zentral das Gewässer für Sicherheit und Handel ist. Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist das Schwarze Meer selbst zum Kriegsschauplatz geworden. Damit steigen die Risiken für die Weltwirtschaft, denn auch ökonomisch ist das Binnenmeer wichtig, weil große Mengen wichtiger Rohstoffe und Produkte darüber gehandelt werden.

So werden große Teile der ukrainischen und russischen Getreideernte per Schiff von dort in die Welt transportiert. Staaten wie Ägypten und Tunesien beziehen ihre Weizenimporte zu großen Teilen aus Russland und der Ukraine.

>> Lesen Sie hier: US-Drohne kollidiert mit russischem Kampfjet – USA bestellen russischen Botschafter ein

In Kriegszeiten funktioniert das über ein zwischen Moskau und Kiew ausgehandeltes Abkommen. Dieses wäre eigentlich Ende der Woche ausgelaufen. Die Türkei und die Vereinten Nationen bemühen sich aber um eine Verlängerung um 120 Tage.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen