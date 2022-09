Am Sonntag stimmen die Chilenen über ihre neue Verfassung ab. Lehnen sie den progressiven Entwurf ab, könnte das Chiles Gesellschaft zerreißen.

Befürworter und Gegner des Verfassungsentwurfs werben aktuell für ihre Positionen. (Foto: Reuters) Demonstration in Chile

Salvador Am Sonntag müssen alle Chilenen an die Wahlurnen. Es herrscht Wahlpflicht, wenn sie über den Verfassungsentwurf entscheiden. Sie können ihn nur annehmen oder ablehnen. Fällt der Entwurf durch, dann bleibt die Verfassung von 1980 in Kraft. Diese wurde unter der Pinochet-Diktatur eingeführt – weshalb die meisten Chilenen ihre Verfassung neu formulieren wollten.

Doch es sieht nicht gut aus für die neue Charta: Nach Umfragen lehnen 48 Prozent den Entwurf ab, nur 38 Prozent wollen dafür stimmen. Noch bis zum letzten Moment versuchen Gegner wie Unterstützer ihre Positionen zu stärken. So tritt die ehemalige UN-Kommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet als Unterstützerin des Verfassungsentwurfs auf. Bachelet war von 2006 bis 2010 und von 2014 bis 2018 Präsidentin Chiles.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen