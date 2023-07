Pita Limjaroenrat Machtkampf in Thailand: Ein früherer Start-up-Manager stellt sich gegen das konservative Establishment

Der Politikstar Pita will neuer Regierungschef werden – und das Militär entmachten. Seine Rivalen wollen das verhindern. Ein wertloses Aktienerbe könnte ihm nun zum Verhängnis werden.

Bangkok Der Regen hat gerade aufgehört, als der Mann die Bühne betritt, der Thailands politisches Establishment in Alarmstimmung versetzt. Pita Limjaroenrat ist 42 Jahre alt, sieht aber deutlich jünger aus – besonders wenn er sich wie am vergangenen Sonntagabend mit weit aufgeknöpftem Hemd, hochgekrempelten Ärmeln, Turnschuhen und Smartwatch vor seine Anhänger stellt. „Wir verlangen eine Rückkehr zur Normalität in der thailändischen Politik“, ruft der Politiker, der den vom Militär kontrollierten Machtapparat in Bangkok zu Fall bringen möchte. „Wir fordern eine Entscheidung zugunsten der Demokratie.“

Der Harvard-Absolvent und frühere Start-up-Manager weiß einen großen Teil der thailändischen Gesellschaft hinter sich: Mit seiner progressiven und prodemokratischen Partei Move Forward gewann er vor zwei Monaten deutlich die Parlamentswahl in Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft. Das Ergebnis war ein klares Signal für den weitverbreiteten Wunsch nach einem Regierungswechsel – neun Jahre nachdem sich das Militär in Thailand an die Macht geputscht hatte.