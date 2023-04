Zweimal wurde Wladimir Kara-Mursa in Russland Opfer eines Giftanschlags. Dennoch kämpfte er weiter gegen Putin und wurde nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Was ihn antreibt.

Auch nach dem zweiten Anschlag setzte Kara-Mursa seine Arbeit in Russland fort. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Wladimir Kara-Mursa

Berlin Sein Mentor hat ihm einen Satz mit auf den Weg gegeben. „Tu, was du tun musst – komme, was mag.“ Wenn der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa gefragt wird, warum er mit seiner Arbeit ein hohes Risiko auf sich nimmt, zitiert er manchmal diesen Satz.

Nichts ist im heutigen Russland riskanter, als dem Kreml die Stirn zu bieten. Vor einem Jahr wurde Kara-Mursa, einer der bekanntesten Putin-Gegner, in Moskau festgenommen. Ein Gericht in Moskau hat Kara-Mursa nun zu 25 Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde am Montag Hochverrat und Verunglimpfung des russischen Militärs vorgeworfen. Kara-Mursa hat die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert bezeichnet. Er verglich das juristische Verfahren gegen ihn mit Schauprozessen während der Stalin-Diktatur.

