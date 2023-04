Rechtsstreit „Bedroht unser Geschäft“ – Disney-Konzern verklagt Floridas Gouverneur DeSantis

Tallahassee Der Streit zwischen Disney und dem Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, eskaliert: DeSantis betreibe eine „gezielte Vergeltungskampagne der Regierung“ gegen Disney als Strafe dafür, dass der Konzern von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht habe, hieß es in der am Mittwoch bei Gericht eingereichten Klageschrift.

Damit sei DeSantis „eine Bedrohung für die Geschäfte des Konzerns“ und setze die wirtschaftliche Zukunft der gesamten Region aufs Spiel, warnte der Konzern.

Der Konflikt zwischen Disney und DeSantis geht auf ein umstrittenes Gesetz zurück, das seit Juli 2022 in Florida in Kraft ist. Es verbietet Unterricht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität im Kindergarten bis zur dritten Klasse, und schränkt die Aufklärungslehrpläne bis zur zwölften Klasse ein.

Disney kritisierte das Gesetz, das in den USA als „Don't say gay“-Richtlinie bekannt wurde, öffentlich. DeSantis zog daraufhin gegen Disney, dem größten unternehmerischen Steuerzahler in Florida, zu Felde.

So setzte DeSantis ein Gremium ein, das Disney die Verwaltungsrechte für sein Areal in der Nähe der Stadt Orlando entzieht, auf dem sich der Vergnügungspark Disney World befindet. Bis dahin hatte Disney aufgrund einer jahrzehntealten Sonderregelung quasi die Verwaltungshoheit über das Gebiet. Ende März holte sich Disney durch einen Rechtskniff die Verwaltungsrechte zurück - DeSantis wiederum blockierte diesen Schritt kurz darauf.

Als die Klage eingereicht wurde, hielt sich DeSantis nicht im seinem Heimatstaat auf. In dieser Woche besucht er Japan, Südkorea, Israel und Großbritannien. Die Weltreise gilt als Aufwärmphase für den Präsidentschaftswahlkampf 2024, denn der Gouverneur dürfte noch im Frühjahr seinen Einstieg ins Rennen ums Weiße Haus verkünden.

In Auftritten hebt DeSantis seinen Konflikt mit Disney gern hervor und nutzt ihn, um an der republikanischen Basis zu punkten. „Mein Job ist es nicht, vor irgendeinem woken Konzern in die Knie zu gehen, sondern Kinder zu beschützen“, rief er kürzlich bei einer Rede in Atlanta.

DeSantis heiratete einst in Disney World

DeSantis gegen Disney, das steht unter Republikanern längst stellvertretend für den amerikanischen Kulturkampf gegen den aus ihrer Sicht zunehmenden „Wokismus“ in Kultur, Wirtschaft und Politik. Bei Veranstaltungen wird DeSantis dafür gefeiert: Souvenirhändler verkaufen Basecaps mit einem „DeSantis“-Aufdruck in der ikonischen Schnörkelschrift des Disney-Logos.

Der Begriff „woke“ steht im Englischen sinngemäß dafür, dass sich Menschen Vorurteilen wie Rassismus oder Seximus bewusst sind. Im öffentlichen Diskurs wird „Wokismus“ inzwischen eher als Schimpfwort oder spöttisch benutzt. Linke und progressive Akteure, so Kritiker, würden es mit Bemühungen um Toleranz und Anti-Diskriminierung übertreiben und der gesamten Gesellschaft ihre Weltsicht aufzwingen.

Anfang des Jahres brachte DeSantis sein Buch „The Courage To Be Free“ heraus, in dem er seinen Kampf gegen den Disney-Konzern beschreibt und Florida als Staat feiert, „wo Wokismus sterben wird“.

Allerdings räumte er in dem Buch ein, dass Disney vor nicht allzu langer Zeit eine wichtige Rolle für sein Leben spielte: 2009 heiratete er seine heutige Frau Casey Black DeSantis im Disney-Vergnügungspark von Orlando. Die Familienmitglieder seiner Braut seien „Disney-Enthusiasten“, so der Gouverneur.

„Sie liebten es, Disney World zu besuchen“, und hätten deshalb die Hochzeitslocation vorgeschlagen. „Als pflichtbewusster Bräutigam habe ich mich dem Willen der Mehrheit gebeugt“, tatsächlich habe Disney World eine „schöne Hochzeitskapelle“.

Seine einzige Bedingung sei gewesen, „dass keine Disney-Figuren Teil unserer Hochzeit sein durften. Ich wollte, dass unser besonderer Tag wie eine traditionelle Hochzeit aussieht und anfühlt.“

Mit Agenturmaterial

Mehr: Die Zweifel der Republikaner an Trump-Kontrahent DeSantis wachsen