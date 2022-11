Referendum Schotten dürfen kein neues Unabhängigkeitsreferendum ansetzen

2014 lehnten die schottischen Wähler eine Unabhängigkeit in einem Referendum bereits ab. Eine neue Abstimmung lehnt das oberste Gericht Großbritanniens nun ab.

Sturgeon hatte zuvor angekündigt, unabhängig vom Ausgang eines Verfahrens vor dem Obersten Gericht an einem Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich festhalten zu wollen. (Foto: dpa) Schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon

London Ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland ist in weite Ferne gerückt. Das höchste britische Gericht in London teilte am Mittwoch mit, das schottische Regionalparlament habe kein Recht, eine Volksabstimmung anzusetzen. Der Vorsitzende Richter Lord Robert Reed sagte: „Das schottische Parlament hat nicht die Befugnis, ein Referendum über die schottische Unabhängigkeit zu erlassen.“ Allerdings wiesen die Richter auch das Argument der Zentralregierung in London zurück, es sei zu früh, um über ein Gesetz für ein neues Referendum zu entscheiden.

Damit folgten die Richter weitgehend den Argumenten der britischen Regierung. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wollte ursprünglich im Oktober 2023 eine neue Volksabstimmung über die Unabhängigkeit durchsetzen, hatte aber angekündigt, die Entscheidung des Supreme Court anzuerkennen.

Sie wolle dann aber die nächste britische Parlamentswahl zu einem Quasireferendum machen und den Wahlkampf ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) nur mit der Forderung nach Unabhängigkeit bestreiten.