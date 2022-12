Zehn Jahre saß er in Haft, dann begnadigte Putin den früheren Yukos-Chef – und würde ihn doch am liebsten tot sehen. Chodorkowski über mögliche Szenarien nach 20 Jahren Putinismus.

Herr Chodorkowski, der Kreml hat auf Sie ein Kopfgeld von 500.000 Dollar ausgesetzt – das haben Sie selbst im russischen Radio gehört. Leben Sie in ständiger Todesangst?

Für mich ist das nichts Neues. Es kann natürlich sein, dass irgendein Verrückter tatsächlich versucht, mich umzubringen. Allein die Möglichkeit, dass man ein Vermögen damit verdienen könnte!

Hier in London sind Sie jedenfalls nicht sicher vor Putin, wie wir nach den Anschlägen auf die ehemaligen russischen Geheimdienst-Mitarbeiter Alexander Litwinenko und Sergej Skripal wissen.

Wenn Putin mich umbringen will, wird es für mich schwierig, am Leben zu bleiben. Es besteht aber die Hoffnung, dass es nicht passiert. Denn Putin ist zurzeit mit anderen Dingen beschäftigt.

