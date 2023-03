Streiks in Frankreich Abfallberge, Ratten, Gestank – Paris versinkt im Müll

Die Bürgermeisterin der Hauptstadt unterstützt die Streiks der Müllabfuhr. Durch den Abfallnotstand gerät Anne Hidalgo nun unter massiven Druck.

Die vollen Müllsäcke, Kartons und überlaufenden Müllcontainer verbreiten den üblen Geruch verrottender Lebensmittel. (Foto: dpa) Paris im Müllnotstand

Paris Sogar an den normalerweise herausgeputzten Pariser Touristenorten ist der Dreck sichtbar: Auf Trottoirs in Sichtweite des Eiffelturms stapeln sich schwarze Säcke mit Unrat, die Mülltonnen quillen über. Etwa 7000 Tonnen Abfall warten in der französischen Hauptstadt darauf, von der Straßenreinigung abgeholt zu werden. Doch niemand kommt.

Die Pariser Müllabfuhr beteiligt sich an den Streiks gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron – und erhält dabei Rückendeckung von Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Die Sozialistin, die 2022 selbst französische Präsidentin werden wollte, bei der Wahl aber krachend scheiterte, will nicht als Streikbrecherin dastehen.

Die Bürgermeisterin regiert seit 2014 mit dem Versprechen, die Hauptstadt grüner zu machen, mit weniger Autos und mehr Parks. In diesen Tagen wirkt Paris in einigen Gegenden aber eher wie eine Mülldeponie. Die wenigen Mitarbeiter, die nicht im Streik sind, kommen mit der Reinigung kaum nach – und konzentrieren sich so gut es geht auf Viertel im Stadtzentrum.