Südamerika Ein Land in der Krise: Wie der Mordanschlag auf die Vizepräsidentin Argentinien vereint

Der Attentatsversuch auf Cristina Kirchner sorgt für Ruhe in der argentinischen Politik – zumindest vorübergehend. Denn das Land steckt in einer politischen und wirtschaftlichen Krise.

In einem Korruptionsprozess gegen Kirchner hatte die Staatsanwaltschaft kürzlich zwölf Jahre Haft und eine lebenslange Sperre für öffentliche Ämter gefordert. (Foto: Reuters) Cristina Kirchner

Buenos Aires Es waren verstörende Videos, die am Donnerstagabend in den südamerikanischen Netzwerken und internationalen Agenturen auftauchten: Aus mehreren Perspektiven ist zu sehen, wie in einer Menschenmenge jemand mit einer Pistole auf den Kopf der Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner zielt, mit einem Klicken abdrückt – es aber nicht zum Schuss kommt. Auch das Geräusch der auf den Asphalt fallenden Waffe ist klar zu hören. Dann versucht der mutmaßliche Attentäter, in der Menge zu verschwinden.

Doch der Mann wird schnell gefasst. Es soll sich um einen wegen Waffenbesitzes vorbestraften 35-jährigen Brasilianer handeln, der in Buenos Aires als Lieferdienstmitarbeiter arbeitet. Die automatische Waffe der Marke Bersa war mit fünf Patronen durchgeladen, hieß es von offizieller Seite.