Kiew drängt auf schnelle westliche Waffenlieferungen. Doch beim Thema Kampfjets gehen die Expertenmeinungen auseinander.

Die Truppen des überfallenen Landes können ihre Stellungen im Osten nur mühsam verteidigen. (Foto: dpa) Ukrainischer Panzer in der Region Luhansk auf dem Weg zur Front

Berlin, Riga Das Loch im Apartment gibt den Blick auf die Straße frei, kurz zuvor stand dort noch eine Außenwand. Der Raketenangriff auf die südukrainische Stadt Cherson aus Russland kostete am Sonntag mindestens drei Menschen das Leben, wie Präsident Wolodimir Selenski erklärte. In Charkiw wurde eine weitere Person bei einem Raketeneinschlag getötet.

Meldungen wie diese könnten sich in Kürze häufen, die Sorge vor einer massiven Offensive des russischen Militärs in der Ukraine wächst. Parallel zu einzelnen Versuchen, an einigen Frontabschnitten durchzubrechen, bereite Russland derzeit eine Frühlingsoffensive vor, ist Wadim Skibizkij vom ukrainischen Geheimdienst SBU überzeugt.

„Die kommenden Wochen werden entscheidende“, sagt der Kiewer Militärexperte Oleh Schdanow in diesem Kontext. Die Russen begännen gerade mit einer neuerlichen Offensive im Donbass.

