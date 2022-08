Ukraine-Krieg Gegenoffensive der Ukraine legt Schwächen der russischen Armee offen, doch Kiew hat ein Problem

Die Position der russischen Besatzer in der Stadt Cherson wird zunehmend prekärer.

Wien Politische Kommunikation in Kriegszeiten ist komplex. So fragen sich Experten aus aller Welt seit Wochen, weshalb die ukrainische Führung im Juli laut eine Großoffensive im Süden des Landes ankündigte, von der bis heute wenig zu sehen ist.

Zwar konnten die Streitkräfte einige Dutzend Dörfer zurückerobern. Auch die Nachschublinien der russischen Besatzer am rechten Ufer des Flusses Dnipro sind durch die Zerstörung von Brücken und Eisenbahnlinien stark unter Druck geraten.

Mit spektakulären Angriffen und Sabotageakten gegen das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte, einen Militärflughafen und Munitionslager auf der Krim sowie in Russland haben die Ukrainer zudem bedenkliche Schwachstellen des Gegners offengelegt.

Damit gelang es Kiew, die russische Feuerwalze im Donbass zumindest temporär zu bremsen. Moskau nimmt die Drohung einer Offensive im Süden durchaus ernst und verlegte zusätzliche Einheiten in die Gegend von Cherson und Saporischschja, um die Verteidigungslinien zu stärken.

Doch für einen entscheidenden Schlag, der diese auf breiter Front durchbrechen könnte, fehlen den Ukrainern nicht nur die Soldaten, sondern vor allem auch die schweren Waffen.

Druck auf den Westen

Diese Erkenntnis ist nicht neu, und Kiew rechnet den Partnern regelmäßig und öffentlich vor, was es für eine Großoffensive an Waffenlieferungen bräuchte: 45 mechanisierte und acht Artillerie-Brigaden mit 1400 Panzern, 1500 Haubitzen und 50 bis 60 Himars-Raketenwerfer.

Für eine Großoffensive bräuchte die Ukraine nach eigenen Angaben 50 bis 60 Himars-Raketenwerfer. (Foto: The Washington Post/Getty Images) Raketenwerfer

Dass der Westen weder rüstungstechnisch noch politisch in der Lage ist, diese Wünsche zu erfüllen, dürfte auch Präsident Wolodimir Selenski und seinen Beratern klar sein. Doch die Forderung erzeugt Handlungs- und Rechtfertigungsdruck – gerade zu einer Zeit, in der neue Zusagen aus Europa spärlicher werden.

Noch wichtiger, wenn auch deutlich komplexer ist die Kommunikation nach innen: Selenski verspricht gebetsmühlenartig, nicht nur die seit dem 24. Februar an die Russen verlorenen Gebiete zurückzuholen, sondern auch die illegalen „Volksrepubliken“ im Donbass und die Halbinsel Krim.

Eine Relativierung dieser Position vor dem Hintergrund der militärischen Realität wäre politischer Selbstmord. Das viele Blut, das die Ukrainer im letzten Halbjahr vergossen haben, hat die Wiederherstellung der Grenzen von vor 2014 als nationales „Glaubensbekenntnis“ noch gestärkt.

Das Ziel einer Rückeroberung der „temporär besetzten Gebiete“ ist somit für die Moral von großer Bedeutung. Vor allem die Stadt Cherson, deren rascher Fall im März zum Inbegriff von Inkompetenz und möglicherweise gar Verrat geworden ist, besitzt einen hohen emotionalen Wert.

Das Versprechen einer Offensive ist aber auch für die unter den russischen Besatzern aktive Widerstandsbewegung zentral: Sollte die Bevölkerung die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Ukraine aufgeben und sich mit dem Status quo arrangieren, würde dies auch den breiten Willen zur Unterstützung der „Partisanen“ schwächen.

Selenski steht unter großem politischen Druck, auch von innen. Eine Atmosphäre der Normalität möchte er unbedingt verhindern. (Foto: Reuters) Leben in der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson

Mit ihren häufigen Anschlägen gegen Kollaborateure und dem Artilleriebeschuss von Militäranlagen und Kommandoposten in den besetzten Städten will der federführende ukrainische Militärgeheimdienst verhindern, dass eine Atmosphäre der Normalität entstehen kann. Und er versucht, die Pläne Moskaus zu durchkreuzen, die ukrainischen Gebiete durch Pseudo-Referenden in die Russische Föderation einzugliedern.

Hoffen auf einen Rückzug

Die ukrainischen Streitkräfte holen im Süden das Maximum aus ihren begrenzten Kräften heraus – in der Hoffnung, durch ständige Nadelstiche und den Druck auf die Nachschublinien die Russen zumindest zum Rückzug vom rechten Ufer des Dnipro zu zwingen. Eine „hybride Offensive“ nennt dies der Journalist Iwan Jakowina und verweist auf die erfolgreichen Präzedenzfälle in Kiew oder auf der Schlangeninsel, wo Moskau vor den Versorgungsproblemen kapitulierte.

Der Generalstab scheint zu hoffen, dass es nie zur Entscheidungsschlacht kommt. Für eine solche müsste er eine lokale zahlenmäßige Überlegenheit aufbauen, die nur zum Preis einer Schwächung anderer Teile der fast 800 Kilometer langen Front möglich wäre.

Die Risiken zeigten sich jüngst im Donbass, als die Russen im strategisch bedeutsamen Dorf Piski den ukrainischen Verteidigungswall durchbrachen. Der Militärexperte Tom Cooper schreibt, dies sei die Folge des Abzugs von Artilleriegeschützen aus diesem Sektor gewesen, durch den die Kiewer Truppen dem russischen Beschuss schutzlos ausgeliefert gewesen seien.

Der Abschnitt wurde erst durch die Verlegung von Reserven unter großen Verlusten temporär stabilisiert. Auch in der Gegend um Saporischschja setzten die Russen den Gegner durch verstärkte Angriffe unter Druck.

Die für beide Seiten unbeständige Lage illustriert, wie unwahrscheinlich nach sechs Monaten Krieg ein Entscheidungsschlag geworden ist. Dies weiß man in Moskau wie in Kiew, weshalb beide Seiten laut ukrainischen Medien im Hintergrund ihre diplomatischen Fühler ausgestreckt haben. Während der Besuche des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Sotschi und Lwiw sollen diskrete Diskussionen geführt worden sein.

Russland hat kurzfristig allerdings mehr Interesse an einer Verständigung, da sich seine Position auf dem Schlachtfeld eher verschlechtert hat und eine Waffenruhe die Chance böte, den eigenen Landraub zu konsolidieren. Selenski hingegen betont, es gebe aufseiten der russischen „Unmenschen“ schlicht keinen Verhandlungspartner.

Doch auch für ihn tickt die Uhr: Kiew muss davon ausgehen, dass sich die Russen früher oder später wieder organisieren, und mit dem schlechteren Wetter im Herbst werden die Bedingungen für einen militärischen Vormarsch deutlich schlechter.

Zudem werden die Ukrainer in der kälteren Jahreszeit deutlich mehr damit zu tun haben, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Wärme zu sichern – und entsprechend verletzlicher werden sie gegenüber russischen Nadelstichen sein.

