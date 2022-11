USA Wie Falschinformationen auf Social Media die US-Zwischenwahlen beeinflussen

Facebook, Twitter und Youtube wollen Hass und Hetze vor und nach den Wahlen eindämmen. Doch das könnte nicht reichen, fürchten Experten.

Wahlberechtigte verlieren durch Falschinformationen in den sozialen Medien Vertrauen in das Wahlsystem. (Foto: Reuters) Wähler in Florida

New York Über soziale Medien wie Facebook, Twitter oder Tiktok tragen Politiker die heiße Phase des US-Wahlkampfs aus. Die Plattformen haben allerdings Schwierigkeiten, Hass, Hetze und Falschinformationen einzudämmen. Droht damit auch eine heiße Phase gleich nach der Wahl?

Am Dienstag stimmen die Wählerinnen und Wähler über die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kammern des Kongresses ab. Die Republikanische Partei könnte Umfragen zufolge in den sogenannten Midterms stark zulegen und damit Präsident Joe Biden für den Rest seiner Amtszeit politisch lähmen.

In den vergangenen Wahlen in den USA waren Digitalplattformen dazu missbraucht worden, massenhaft Falschinformationen zu verbreiten. Dieses Mal gelobten die Konzerne, besser vorbereitet zu sein.