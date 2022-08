Seit einem halben Jahr führt Russland einen brutalen Angriffskrieg. Wann fanden die entscheidenden Schlachten statt? Und wie geht es weiter? Eine Übersicht.

Berlin Lebt Selenski noch? In den ersten Tagen nach dem 24. Februar war das für viele die erste Frage, die sie sich jeden Morgen nach dem Aufwachen stellten. Und sie war nicht unberechtigt. Lautete doch eines der Kriegsziele Putins, die Regierung in Kiew zu stürzen, den Präsidenten zu entführen oder ihn notfalls umzubringen. Gruppen von Attentätern wurden wohl schon vor Kriegsbeginn in die ukrainische Hauptstadt eingeschleust.

Wie sich einige Monate später herausstellte, kamen Moskaus Spezialeinheiten diesem Ziel näher, als die Öffentlichkeit damals erfuhr. In den ersten Kriegstagen fanden Schusswechsel in unmittelbarer Nähe des Präsidialamtes statt. Wolodimir Selenski bekam laut dem „Time“- Magazin von seinen Personenschützern ein Gewehr in die Hand gedrückt, um sich im Notfall verteidigen zu können. Er musste davon keinen Gebrauch machen. Verstecken wollte er sich auch nicht.

