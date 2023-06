Konjunktur Die schwierige Kehrtwende in der türkischen Wirtschaftspolitik

Der türkische Finanzminister Simsek, frisch im Amt, deutet eine neue Wirtschaftspolitik an. Analysten warnen jedoch vor zu viel Optimismus – und sehen schon die nächsten Risiken.

Der an den Finanzmärkten angesehene Ökonom wird türkischer Finanzminister. Er gilt als Vertreter einer orthodoxen Finanz- und Wirtschaftspolitik. (Foto: imago stock&people) Mehmet Simsek

Istanbul Kaum ist der neue türkische Finanzminister im Amt, bewegen sich zahlreiche Indikatoren in die richtige Richtung: Seitdem der wiedergewählte Staatschef Recep Tayyip Erdogan den Ökonomen Mehmet Simsek am Wochenende der Öffentlichkeit präsentiert hat, sind die Risikoaufschläge für Anlagen in türkische Werte innerhalb von Stunden um 200 Basispunkte gesunken. So tief war dieser Wert das letzte Mal vor den Wahlen am 14. Mai.

Der Börsenindex ISE100 stieg am Montag um fünf Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch. Seit dem 28. Mai, als sich Erdogan in einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu durchgesetzt hat, liegt das Plus sogar bei 12,51 Prozent.