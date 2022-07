Ukraine-Krieg Russland-Experte zu Moskaus Plänen: „Ein Regimewechsel ist für Russland unerreichbar“

Offen wie nie spricht Russlands Außenminister Lawrow über Pläne für einen Regierungswechsel in der Ukraine. Keine kluge Idee, sagt Experte Gerhard Mangott.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach in Kairo davon, dem ukrainischen Volk helfen zu wollen, „sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien“. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Sergej Lawrow

Berlin Der Kreml strebt den Sturz der Regierung in der Ukraine an, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Wochenende bei einem Besuch in Kairo. So direkt hatten bisher weder der Top-Diplomat noch Machthaber Wladimir Putin ihre Pläne für das Nachbarland kommuniziert.

Lawrow sprach in Kairo davon, dem ukrainischen Volk helfen zu wollen, „sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien“. „Ein Regimewechsel ist für Russland aber unerreichbar“, sagt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott im Telefonat mit dem Tagesspiegel.

Der Professor für Internationale Beziehungen an der Universität hat sich auf Osteuropa und Russland spezialisiert. In „Russland fehlt dazu die militärische Kraft. Das liegt nicht in den Möglichkeiten des Landes, und das weiß der Westen auch.“

