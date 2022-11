Elektronikhersteller Corona-Beschränkungen sorgen für Unruhen bei Apple-Zulieferer Foxconn

Am Werk im chinesischen Zhengzhou sorgen scharfe Covid-Maßnahmen für scharfe Proteste der Belegschaft. Videos aus der Region zeigen offenbar Eskalationen mit Sicherheitskräften.

Apple rechnet wegen der Beeinträchtigungen in der Produktion bereits mit geringeren iPhone-Auslieferungen. (Foto: AP) Apple-Zulieferer Foxconn

Peking Beim Apple-Zulieferer Foxconn kam es am chinesischen Produktionsstandort Zhengzhou Medienberichten zufolge erneut zu Unruhen wegen der Arbeitsbedingungen infolge der Corona-Maßnahmen.

Videos in den sozialen Medien zeigten am Mittwoch offenbar mehr als hundert Foxconn-Mitarbeiter, die im Werk in der chinesischen Industriestadt Zhengzhou Absperrungen niederrissen und mit Personen in Schutzanzügen aneinandergerieten.

Männer mit Stöcken schlugen auf Überwachungskameras und Fenster eines Gebäudes auf dem Gelände ein, wie Szenen zeigten, die live auf der Kurzvideo-Plattform Kuaishou übertragen wurden.

Einige Videos zeigten Beschäftigte, die sich über die ihnen zur Verfügung gestellten Lebensmittel beschwerten, andere sagten, sie hätten die zugesagten Sonderzahlungen nicht erhalten.

Parteimitglieder sollen laut Berichten Personal ersetzen

Foxconn hatte zuvor erklärt, das Unternehmen nutze ein „Geschlossener-Kreislauf-Management“ - was sich auf Angestellte bezieht, die an ihrem Arbeitsplatz ohne Außenkontakt leben. Dies folgte auf tausendfache Arbeitsniederlegungen im Oktober nach Beschwerden von Angestellten über unangemessene Corona-Schutzmaßnahmen und mangelnde Hilfen für Mitarbeiter, die erkrankt sind.

Reuters konnte die Authentizität der Videos zunächst nicht unabhängig überprüfen. Foxconn reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme. In Berichten hatte es geheißen, die regierenden Kommunisten in China hätten Parteimitglieder angewiesen, Foxconn-Mitarbeiter zu ersetzen, die die Fabrik verließen. Das Unternehmen antwortete nicht auf Bitten um Bestätigung der Berichte und Anfragen zu Details des mutmaßlichen Arrangements. Das Werk in Zhengzhou ist für 70 Prozent der weltweiten iPhone-Produktion verantwortlich und beschäftigt rund 200.000 Arbeiter. Apple rechnet wegen der Produktionsbeeinträchtigungen bereits mit geringeren iPhone-Auslieferungen.