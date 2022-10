Halbleiterhersteller Intel steckt in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten – Chipriese schrumpft und muss sparen

Der Umsatz des einst größten Chipherstellers der Welt geht rasant zurück, der Gewinn bricht ein. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht – im Gegenteil.

Der Chipkonzern baut intern um und will sparen. (Foto: Reuters) Intel

München „Nur die Paranoiden überleben“, schrieb Intel-Mitgründer Andy Grove Mitte der 1990er-Jahre in seinem gleichnamigen legendären Buch. Zu dieser Überlebensstrategie gehöre eine wichtige Erkenntnis: Jedes Unternehmen komme immer wieder an einen Punkt, an dem es sein Geschäft radikal ändern müsse. Sonst gehe es unter.

An solch einem Wendepunkt ist Intel nun offenbar angekommen. Der Umsatz des einst größten Chipherstellers der Welt schrumpft rasant. Im abgelaufenen Quartal sanken die Erlöse im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 15,3 Milliarden Dollar. Und die über Jahrzehnte hinweg üppigen Margen sind fast vollständig geschmolzen. Unterm Strich brach der Gewinn um 85 Prozent auf eine Milliarde Dollar ein.