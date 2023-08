 Infineon-Aktie bricht ein: Milliarden-Investition schockt Anleger

Der Dax-Konzern baut das größte Werk für Stromsparchips aus Siliziumkarbid weltweit. Die Kunden beteiligen sich in großem Stil. Viele Investoren aber flüchten.

Der größte deutsche Halbleiterhersteller baut eine neue Fabrik in Malaysia. (Foto: dpa) Chipproduktion bei Infineon

München Der Aktienkurs des Chipherstellers Infineon ist am Donnerstag zeitweise um rund zwölf Prozent eingebrochen, nachdem der Dax-Konzern eine riesige neue Investition angekündigt hat. Vorstandschef Jochen Hanebeck plant, die größte Fabrik für Chips aus Siliziumkarbid (SiC) weltweit zu errichten. Die stromsparenden Halbleiter gelten in der Branche als die große Wachstumshoffnung.

Fünf Milliarden Euro will Infineon für das Vorhaben in Malaysia in die Hand nehmen. Erst im Frühjahr hatten die Münchener mit dem Bau eines neuen Werks in Dresden begonnen. Es soll ebenfalls fünf Milliarden Euro kosten.

Die Anleger trauen den großen Wachstumsplänen aber offenkundig nicht. Im Gegenteil: Die Börse fürchtet, dass der rasante Aufschwung bei Deutschlands größtem Halbleiterhersteller erst einmal zu Ende ist. Auch am Freitag gibt der Aktienkurs weiter nach, gegen Mittag notiert das Papier fast zwei Prozent im Minus.

Infineon investiert so stark wie nie seit der Gründung

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen