Pixel 7 und Pixel Watch Google bringt Uhr und neues Smartphone auf den Markt

Bei Endgeräten spielt Google bisher nur in der Nische. Eine neue Pixel Watch und das Smartphone Pixel 7 sollen das ändern. Eine exklusive Auswertung zeigt allerdings: Das Smartphone-Geschäft läuft nicht gut.

Google führt in dem Gerät die eigenen Funktionen mit denen der zugekauften Tochter Fitbit zusammen. (Foto: Google) Neue Pixel Watch

New York, San Francisco Der Ort ist bewusst gewählt: In einem alten Fabrikgebäude im hipsten Teil des New Yorker Bezirks Brooklyn hat Google am Donnerstag seine neuen Smartphones Pixel 7 und 7 Pro vorgestellt, außerdem seine erste Armbanduhr Pixel Watch. Gleich um die Ecke hat in diesem Sommer der neueste Google Store eröffnet, aufgebaut ganz nach dem Vorbild von Apple.

Hardware-Chef Rick Osterloh stellte die neuen Geräte vor, mit denen Google endlich zur Konkurrenz aufschließen will. Er versprach, dass sie „viele Probleme des Alltags in eine großartige Erfahrung“ verwandeln. So könnten die neuen Smartphones Bilder nachschärfen, Werbeanrufe erkennen und unterbinden, Störgeräusche eliminieren und über 100 Sprachen übersetzen.

