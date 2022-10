 Netflix-Abo teilen: Wird Account-Sharing beim Streaming-Dienst bald teuer?

Das Netflix-Passwort mit Freunden teilen: für viele Abonnenten bisher selbstverständlich. Künftig will der Streaming-Dienst genau dagegen vorgehen – mit einer Extragebühr.

Ein Logo von Netflix ist auf einer Fernbedienung zu sehen. Netflix gibt am 18. Oktober die Zahlen für das 3. Quartal bekannt. (Foto: dpa) Netflix Abo teilen

Das Teilen des Netflix-Passworts soll ab Anfang 2023 monetarisiert werden. Das hat Netflix seinen seinen Anteilseignern im dritten Quartalsbericht für 2022 mitgeteilt. Account-Sharing könnte also teuer werden: „Finally, we’ve landed on a thoughtful approach to monetize account sharing and we’ll begin rolling this out more broadly starting in early 2023“, heißt es dazu wörtlich. Details zu den Plänen des Unternehmens sind auch auf der Netflix-Website nachzulesen.

In den Nutzungsbedingungen schreibt Netflix den Nutzer bereits vor, dass sie einen Account nur mit anderen Personen aus dem gleichen Haushalt teilen dürfen. Ein Haushalt sind demnach Menschen, die den Wohnort teilen – wer nicht zusammenlebt, darf seinen Account auch nicht teilen. Diese Regelung gilt zwar schon lange, wurde bislang aber nicht aktiv durchgesetzt.

Netflix: Für das Abo-Teilen soll ab 2023 eine Extragebühr fällig werden

Grund für die Kehrtwende beim Account-Sharing könnten die gesunkenen Zahlen der Netflix-Abonnenten zum Jahresanfang sein. Auch wenn die aktuelle Quartalsbilanz im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal 2022 positiv ausfällt und Netflix einen Zuwachs an 2,4 Millionen neuen Abos verzeichnet.

>>> Lesen Sie auch: Netflix übertrifft die Prognosen – Kundenschwund gestoppt

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In Südamerika hatte Netflix das Modell bereits in der Vergangenheit getestet und für jeden geteilten Account umgerechnet 2,99 US-Dollar Aufpreis berechnet. Dabei konnten Netflix-User, die sich den Account eines Abonnenten bisher ausgeliehen hatten, diesen in einen eigenen Account umwandeln, ohne dass die Watchlist und andere Personalisierungen verloren gingen.

Nach diesem Modell kann der eigentliche Netflix-Abonnent entscheiden, ob er für die ausgekoppelten Profile, sogenannte Unter-Accounts, weiterhin die Extragebühr übernimmt oder nicht.

Netflix-Abo: Durch „Profilexport“ soll neues Netflix-Konto einfach entstehen können

Durch die Funktion des „Profilexports“ kann auch ein komplett eigenes Netflix-Konto entstehen. Wer sich für diesen Weg entscheidet, besitzt dann ein eigenes Netflix-Abo, für das er die vollen Kosten trägt.

Ein ähnliches Modell ist laut Netflix-Mitteilung ab 2023 weltweit geplant. Offiziell gibt Netflix als Grund für die neue Funktion an, dass sich viele Personen genau das gewünscht hätten, denn wenn „Familien wachsen“ oder „Beziehungen enden“, sollte das Netflix-Konto davon möglichst unberührt bleiben.

Mehr: Netflix startet Billig-Abo in Deutschland – So viel Werbung müssen Zuschauer ertragen

Mit Agenturmaterial.