 „Project Everest“ gestoppt: Wirtschaftsprüfer EY bläst Aufspaltung ab

Der mehr als 100 Millionen Dollar teure Plan ist vorerst gescheitert. In der deutschen Gesellschaft herrscht große Enttäuschung. Den Stellenabbau soll es hierzulande zudem trotzdem geben.

EY hat demnach über 100 Millionen Dollar in das „Projekt Everest“ investiert. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Wirtschaftsprüfer

New York, Düsseldorf Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat ihre geplante Aufspaltung gestoppt. Das gab der früher als Ernst & Young bekannte Konzern am Dienstagabend bekannt. Geplant war eigentlich, dass die 13.000 EY-Partner im April über die Abtrennung des lukrativen Beratungsgeschäfts abstimmen sollten. Dieses sollte anschließend an die Börse gebracht werden.

Noch Mitte Februar hatte Marie-Laure Delarue, ein Mitglied der Unternehmensführung, gesagt, es werde eine „riesige Zustimmung“ zu dem intern „Project Everest“ genannten Vorhaben erwartet.

Allerdings gab es intern längst Widerstände – vor allem in der Spitze der US-Landesgesellschaft. Das geht aus einer Mitteilung an die EY-Partner weltweit hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Die US-Einheit ist die größte der 145 formal unabhängigen Landesgesellschaften.

EY: Aufspaltung hatte in Deutschland viele Anhänger

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen