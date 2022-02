Energieunternehmen Wintershall Dea erwartet eine Entschädigung bei einem Aus von Nord Stream 2

Der deutsche Öl- und Gaskonzern gilt als wichtiger Partner von Gazprom. Zum Krieg in der Ukraine schweigt Wintershall-Chef Mehren aber.

Düsseldorf Kaum ein Unternehmen in Deutschland hat so enge Beziehungen nach Russland wie Wintershall Dea. Das Unternehmen ist einer der engsten Partner Gazproms im Westen: In Sibirien fördern beide Konzerne mit einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen Gas. Aber während am Donnerstag viele deutsche Manager und Unternehmer klare Worte finden, schweigt ausgerechnet Wintershall-CEO Mario Mehren zum Krieg in der Ukraine.

Die Zuspitzung der Situation bringt Wintershall Dea massiv in Bedrängnis. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag zur Vorlage der Jahreszahlen verweigerte das Unternehmen jegliche Aussagen zur aktuellen Situation. Mehren sagte lediglich: „Heute ist ein trauriger Tag für Europa. Es ist kein Tag, um hypothetische Fragen und Unbekanntes zu diskutieren.“ Man werde sich in den kommenden Wochen äußern, wenn die Lage klarer sei.

Für Wintershall Dea sind der am Donnerstag erfolgte Einmarsch Russlands in die Ukraine und die damit verbundene Eskalation zwischen Russland und dem Westen brisant. Doch bei der Vorlage des Geschäftsberichts am Donnerstag ging der Unternehmensvorstand lediglich auf die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres ein. Das Russlandgeschäft steuerte 19 Prozent zum Betriebsgewinn (Ebitda) des Unternehmens bei. Der lag insgesamt bei 3,8 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 133 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn stieg sogar um 387 Prozent auf 950 Millionen Euro.

Dass das Ergebnis so stark ist, hängt mit den zuletzt hohen Energiepreisen zusammen, aber auch damit, dass Wintershall Dea im Geschäftsjahr 2020 angesichts der damals niedrigen Öl- und Gaspreise einen starken Rückgang des bereinigten Nettogewinns verbuchen musste. Solche Probleme hat der Konzern jetzt nicht mehr – dafür steht er im Zuge der Ukrainekrise massiv unter Druck.

Noch vor wenigen Tagen hatte Mehren vor Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland gewarnt. „Mit wirtschaftlichen Sanktionen ist Menschen selten geholfen, wie die Vergangenheit regelmäßig gezeigt hat. Sie sind nicht im Interesse der Menschen in der Ukraine, nicht der in Russland, in Deutschland oder Europa“, hatte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gesagt.

Wintershall von Sanktionen betroffen

Wintershall Dea ist bei Sanktionen gegen Russland zum Teil selbst betroffen. Das Unternehmen ist ebenso wie vier weitere europäische Konzerne an der Finanzierung der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligt. Nun, da die Inbetriebnahme des Projekts auf Eis liegt, steht für Wintershall die Rückzahlung von rund 730 Millionen Euro infrage.

Im Geschäftsbericht heißt es, man gehe bei einer Verhinderung der Pipeline von einer Entschädigung für die Projektgesellschaft aus. Es sei zurzeit kein belastbares Szenario denkbar, in dem es zu politischer Intervention ohne Entschädigung käme. Auch wenn das bisher noch nicht abgeschlossene Zertifizierungsverfahren die Inbetriebnahme verzögere, rechne Wintershall Dea damit, dass die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Finanzinvestoren erfüllt werden.

Eine weitere Verbindung zu Russland ist, dass Wintershall Dea über die Holding Letter One (L1) zu 27,3 Prozent dem russischen Milliardär Michail Fridman gehört. Der hatte sich zuletzt einem möglichen Börsengang von Wintershall versperrt. Der Mehrheitseigner BASF möchte sich über einen IPO von seiner Beteiligung an Wintershall Dea trennen. Doch ein Börsengang ist bereits zweimal verschoben worden.

