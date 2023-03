Michael Lewis Krisenkonzern Uniper ernennt neuen Chef

Düsseldorf Der neue Chef für den Energiekonzern Uniper steht fest: Michael Lewis wird Vorstandsvorsitzender des Düsseldorfer Unternehmens. Das teilte der Konzern am Mittwochvormittag mit. Lewis ist gelernter Ingenieur und war zuletzt beim Energieversorger Eon tätig und leitete dort das Geschäft in Großbritannien. Zuvor war er unter anderem CEO für den Bereich Climate & Renewables. Wer bei Eon auf Lewis folgt, ist noch unklar.

Auch wann genau Lewis startet, steht noch nicht fest. Die Bestellung solle aber zeitnah erfolgen. Der Vertrag soll für einen Zeitraum von fünf Jahren gelten. Der bisherige CEO Klaus-Dieter Maubach war gerade mal seit März 2021 und somit zwei Jahre lang im Amt gewesen. Er hatte Anfang Januar seinen Rücktritt erklärt. Anfang der Woche war dann bekannt geworden, dass er das Unternehmen mit dem ablaufenden Monat Februar verlässt.

Lewis verwies anlässlich seiner Berufung am Mittwoch auf die Mitarbeitenden von Uniper, von denen er viele noch aus der gemeinsamen Vergangenheit bei Eon kenne. Uniper wurden 2016 von Eon abgespalten, als der Konzern sein konventionelles Energiegeschäft an die Börse brachte.

Große Aufgaben für den neuen Uniper-Chef

Lewis sagte auch: „Uniper steht vor großen Herausforderungen, vor allem aber vor riesigen Chancen, wenn es darum geht, die Energiewende zu gestalten.“ Tatsächlich sind die Aufgaben, vor denen Lewis steht, enorm. Gemeinsam mit der Bundesregierung als neuem Uniper-Eigner muss er den Konzern wieder zurück in die Profitabilität führen.

Uniper war im vergangenen Jahr tief in die Krise gerutscht, weil Russland kein Pipelinegas mehr nach Deutschland lieferte. Unipers Geschäftsmodell baute zu großen Teilen darauf auf, günstiges Gas aus Russland zu importieren und etwas teurer an hunderte Stadtwerke und Industrieunternehmen in Deutschland weiterzuverkaufen. Als kein Gas mehr aus Russland kam, musste Uniper teuer am Weltmarkt Ersatz kaufen und diesen zu den vorher vereinbarten, niedrigeren Preisen an die eigenen Kunden abgeben.

>> Lesen Sie außerdem: Ex-Ruhrgas-Chef: „Gazprom ist das Heiligtum der russischen Energieversorgung“

Zeitweise ging Uniper deshalb von 40 Milliarden Euro Verlust aus. Aufgrund der gesunkenen Energiepreise verbuchte Uniper zum Jahresende dann zwar nur rund 20 Milliarden Euro Verlust. Doch klar ist: Solange der Konzern noch eigene Kunden zu langfristig vereinbarten Konditionen mit Gas beliefern muss, macht er ein Verlustgeschäft. Das dürfte noch bis 2024 der Fall sein.

Uniper sieht sich jetzt nach neuen Geschäftsbereichen um. Es gibt aus Beraterkreisen verschiedene Vorschläge dazu, wo es für den Konzern hingehen könnte. Zum einen betreibt Uniper mittlerweile ein LNG-Terminal, über das Deutschland Flüssigerdgas importieren kann. Es ist denkbar, dass Uniper darüber künftig auch zum zentralen Wasserstoffimporteur wird und somit zum wichtigen Akteur in der künftigen Energieversorgung Deutschlands.

Zudem betreibt Uniper diverse Kraftwerke in Europa. Klar ist bereits, dass Uniper aufgrund von EU-Vorgaben sein deutsches Steinkohlekraftwerk Datteln 4 verkaufen muss. An seiner Atomkraft in Schweden hingegen hält der Konzern bislang fest. Ob es zu weiteren Verkäufen kommt oder tatsächlich zu einer stärkeren Ausrichtung Unipers auf erneuerbare Energien, wird sich nun in der Amtszeit von Michael Lewis zeigen.

