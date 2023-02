Erdgas Gasimporteur Uniper schreibt Rekordverlust

Der inzwischen verstaatlichte Gashändler legt einen Verlust von 19 Milliarden Euro vor. Das Minus ist gigantisch – und doch geringer als erwartet.

Der Konzern schreibt nur halb so viel Verlust wie erwartet. (Foto: Reuters) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Verlust von 19,1 Milliarden Euro ab. Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Bereits Anfang Februar hatte Uniper vorläufige Zahlen vorgelegt.

Der Verlust ist so hoch, weil Uniper seit September kein Erdgas mehr aus Russland bekommt. Das Unternehmen beliefert mehrere Hundert Stadtwerke und Industrieunternehmen in Deutschland mit Gas und muss dieses jetzt teuer am Markt einkaufen.

Zuletzt waren die Gaspreise allerdings vergleichsweise niedrig. Am Freitag etwa lag der Gaspreis an der niederländischen Börse TTF bei rund 50 Euro für eine Megawattstunde. Im vergangenen August war er zwischenzeitlich auf deutlich über 300 Euro gestiegen.

Deshalb liegt der Verlust von Uniper nicht wie ursprünglich erwartet bei rund 40 Milliarden Euro, sondern „nur noch“ bei 19,1 Milliarden. Im Jahr zuvor – also noch vor der Gaskrise – hatte Uniper noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro geschrieben.