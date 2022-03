Flugzeugabsturz in China Gefundenes Wrackteil von Flug MU 5735 wirft neue Fragen auf

Frankfurt Ein großes Wrackteil der am Montag in China abgestürzten Boeing 737 von China Eastern wirft neue Fragen zur Unglücksursache auf. Suchtrupps haben nach Angaben der chinesischen Luftfahrtbehörde CAAC ein etwa 1,3 mal 0,1 Meter großes Flugzeugteil gefunden. Das Irritierende: Es liegt rund zehn Kilometer von der Absturzstelle entfernt.

Bisher befinden sich die Reste des Wracks auf einem Gebiet mit einem Radius von nur 30 Metern. Die rund sieben Jahre alte Boeing 737 NG war am Montag mit hoher Geschwindigkeit fast senkrecht mit der Nase nach vorn zu Boden gestürzt und dort zerschellt. 132 Menschen kamen zu Tode.

Der nun bekannt gewordene Fund befeuert Spekulationen, dass der Jet wegen eines großen Problems in der Flugzeugstruktur abgestürzt ist. Die Experten der CAAC warnen allerdings vor vorschnellen Schlüssen. Man wisse noch nicht, ob sich das Strukturelement vor oder erst nach Aufprall vom Rest des Flugzeugs gelöst habe.

Im Herbst 2019 waren Risse an einem wichtigen Bauteil bei Flugzeugen des Musters Boeing 737 NG aufgetreten. Dabei ging es um die Befestigung der Tragflächen am Rumpf. Da die Elemente von der Form her an Gurkengabeln erinnern, werden sie Pickle Fork genannt. An ihnen zeigte sich in einigen Fällen Materialermüdung Daraufhin mussten alle betroffenen Jets zu einer Sicherheitsüberprüfung.

Eastern Airlines betonte am Donnerstag, das betreffende Flugzeug habe keine „Historie bezüglich der Pickle Forks“ gehabt. Dennoch lässt die Fluggesellschaft alle ihre 223 Boeing 737 NG vorerst am Boden. Als Grund wird eine „weitreichende Sicherheitsüberprüfung“ angegeben. Die Behörden hatten das „Grounding“ angeordnet, allerdings bisher nur für die 737 von China Eastern, nicht für die Flugzeuge dieses Typs bei anderen chinesischen Airlines.

Blackbox der Boeing 737 schwer beschädigt

Weiter unklar ist, ob die erste von zwei gefundenen „Blackboxes“ ausgewertet werden kann. Die Box sei stark beschädigt, man wisse nicht, ob die Daten ausgelesen werden könnten, erklärte die CAAC am Donnerstag. Die zweite Box wurde bis zum Donnerstagmittag noch nicht gefunden.

Der Stimmrecorder und der Flugdatenschreiber sind enorm wichtig, um die Ursache des mysteriösen Absturzes herauszufinden. Flug MU 5735 war um 13.16 Uhr Ortszeit in Kunming gestartet und befand sich um 14.20 Uhr kurz vor dem Anflug auf das Ziel Guangzhou. Plötzlich sackte der Jet aus 29.100 Fuß (knapp 8900 Meter) rapide bis 7425 Fuß ab, fing sich kurz und gewann wieder an Höhe, um dann vornüber zu kippen und fast senkrecht zu Boden zu stürzen.

Amateurvideos sollen Flugzeugabsturz in China zeigen

Amateuraufnahmen sollen den Absturz zeigen. Das ist zwar bisher nicht offiziell bestätigt, aber es gilt als wahrscheinlich, dass sie das fürchterliche Ereignis tatsächlich dokumentieren. Allerdings sind die Aufnahmen nicht detailreich genug, um den vielfach geäußerten Verdacht zu belegen, dass der Absturz auf fehlende Teile zurückzuführen sein könnte.

Vermutungen einiger Luftfahrtexperten, es könne sich um einen erweiterten Selbstmord eines der Flugzeugführer handeln, sind bislang ebenfalls nicht zu belegen. Fest steht nur: Der Flugverlauf von Flug MU 5735 in seinen letzten Minuten und Sekunden war äußert ungewöhnlich – selbst für einen Absturz.

