Deutsche Bahn Bahn-Aufsichtsrat stellt Weichen für Schenker-Verkauf

Der Vorstand soll eine Trennung von der Logistiktochter vorbereiten. Das Ziel der Bahn-Kontrolleure beim Verkaufspreis dürfte momentan aber nur schwer zu erreichen sein.

Der Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn stellt die Weichen für einen Verkauf der Logistiktochter. (Foto: Volkswagen AG) Lkw von DB Schenker

Frankfurt Nächster Trippelschritt beim geplanten Verkauf der Bahn-Tochter DB Schenker. Am Mittwoch kommender Woche wird der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn den Vorstand aller Voraussicht nach damit beauftragen, einen Verkauf von bis zu 100 Prozent der Anteile an der Logistiktochter vorzubereiten. Das geht aus Unterlagen für die Sitzung des Kontrollgremiums am 15. Dezember hervor.

Ein Beschluss, dass Schenker tatsächlich verkauft wird, werde aber nicht fallen, ist im Umfeld des Kontrollgremiums zu hören. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn wollte sich zu den Informationen auf Anfrage nicht äußern: „Aufsichtsratsunterlagen kommentieren wir grundsätzlich nicht. Es gibt derzeit keine Entscheidung über einen Verkauf von DB Schenker.“