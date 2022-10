Zwei der größten Supermarktbetreiber der USA schließen sich zusammen. Das soll Preisvorteile im Kampf um Kunden gegen Amazon und Walmart bringen. Druck kommt derweil auch aus Deutschland.

Die Supermarktketten gehen im Kampf gegen die Marktführer zusammen. (Foto: Reuters) Aktien von Kroger und Albertsons

New York Der zweitgrößte US-Einzelhändler Kroger will die Nummer vier im Markt, Albertsons, übernehmen. Das gaben die Supermarktketten am Freitag bekannt. Mit einem Volumen von 24,6 Milliarden Dollar ist es einer der größten Deals in der US-Einzelhandelsgeschichte.

Mit dem Zusammenschluss wollen Kroger und die Safeway-Mutter Albertsons schlagkräftiger gegen die Nummer eins Walmart sowie den Onlinehändler Amazon werden. Walmart hat zuletzt nicht nur als klassischer Supermarkt, sondern auch als Onlinehändler Marktanteile gewonnen. Und Amazon ist seit der Übernahme von Whole Foods im stationären Lebensmittelhandel unterwegs. Zusätzlich machen die deutschen Discounter Lidl und Aldi den US-Ketten Konkurrenz, gerade in Zeiten der aktuell hohen Inflation.

Die Ketten ergänzten sich gut, sagte Rodney McMullen, Vorstandsvorsitzender von Kroger und CEO des künftig fusionierten Konzerns: „Albertsons agiert in verschiedenen Gegenden des Landes mit sehr wenigen oder gar keinen Kroger-Märkten.“

