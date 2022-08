Fast-Food-Kette McDonald's will in der Ukraine wieder Restaurants öffnen

Der Fast-Food-Riese kündigt an, einige seiner ukrainischen Filialen wieder zu öffnen. Insgesamt arbeiteten vor Kriegsbeginn 10.000 Menschen bei McDonald's.

Aus Russland hat sich der US-Konzern vollständig zurückgezogen. (Foto: IMAGO/Future Image) McDonald's

Chicago McDonald's will in den kommenden Monaten wieder Restaurants in der Ukraine eröffnen. Geplant sei das nach und nach in Kiew und dem Westen des Landes, teilte die US-Schnellrestaurantkette am Donnerstag in Chicago mit. Nach der russischen Invasion in die Ukraine vor einem halben Jahr waren die Restaurants geschlossen worden, die mehr als 10 000 Angestellten aber weiter bezahlt worden.

Mit der Wiedereröffnung solle „ein kleines, aber wichtiges Gefühl der Normalität“ unterstützt werden, das größer geworden sei, sagte der für internationale Operationen zuständige Vizepräsident Paul Pomroy.

Die ukrainische Wirtschaft leidet schwer unter dem Krieg. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die ukrainische Wirtschaft in diesem Jahr um 35 Prozent schrumpfen wird. Die Wiedereröffnung von Geschäften, selbst in begrenzter Kapazität, würde helfen. McDonald's hatte vor dem Krieg 109 Restaurants in der Ukraine. Das Unternehmen sagte nicht, wie viele wann wieder öffnen werden.