 Flugzeugbau: Lieferprobleme bringen Airlines in Bedrängnis

Komponenten oder ganze Jets fehlen. Eine Airline nennt das sogar als Ursache für die Insolvenz. Ganz unschuldig sind die Manager der Fluggesellschaften an der Misere nicht.

Fehlende Komponenten bringen derzeit viele Airlines in Bedrängnis. (Foto: Reuters) Flugzeugtriebwerk

Frankfurt Es war schwere Kost für den Triebwerkshersteller Pratt & Whitney, was die indische Billigfluggesellschaft Go First kürzlich verkündete. Weil der US-Konzern derzeit nicht für ausreichend einsatzbereite Motoren und Ersatzteile sorge, müsse man Gläubigerschutz beantragen.

Rund die Hälfte der 49 Kurz- und Mittelstreckenjets vom Typ Airbus A320neo sei unbrauchbar, ein wirtschaftlicher Flugbetrieb nicht mehr möglich, hieß es. Vor einem Gericht in Singapur hat die Airline Pratt & Whitney nun auf Schadenersatz in Höhe von etwa einer Milliarde Dollar verklagt.

Es ist schwer zu beurteilen, wie belastbar die Vorwürfe des indischen Billiganbieters sind. Pratt & Whitney hat in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Go First seit Längerem Zahlungsverpflichtungen für die Wartung und das Leasing nicht einhalte. „Die Lieferkette ist immer ein dankbarer Schuldiger, gerade weil sie so komplex ist“, sagt Michael Santo von der Unternehmensberatung H&Z.

Die Fluggesellschaft, die vorher als Go Air firmierte, hat Gläubigerschutz beantragt und macht dafür nicht einsatzbereite Triebwerke von Pratt & Whitney verantwortlich. (Foto: Reuters) Geparkte Jets der indischen Airline Go First