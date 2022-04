Konsumgüterkonzern Henkel rechnet mit weniger Gewinn – Kosten steigen um zwei Milliarden Euro, Aktie bricht ein

Düsseldorf Persil-Hersteller Henkel rechnet wegen steigender Rohstoffpreise und Mehrkosten für Logistik in diesem Jahr mit geringeren Gewinnen. Das gab der Düsseldorfer Dax-Konzern am Freitagmorgen in einer Ad-hoc-Meldung bekannt. Der Konsumgüterhersteller geht nun von einer Gewinnmarge in einer Bandbreite von neun bis elf Prozent aus. Zuvor hatte der Konzern eine Ebit-Marge von 11,5 bis 13,5 Prozent angepeilt.

Henkel rechnet mit zusätzlichen Kostenbelastungen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro. Bei den Materialpreisen geht Henkel nun von einem Anstieg im mittleren Zwanzig-Prozent-Bereich aus. Zuvor hatte Konzernchef Carsten Knobel mit einem Anstieg im niedrigen Zehn-Prozent-Bereich gerechnet. „Solche Dimensionen haben wir noch nicht erlebt“, sagte er laut Konzernmitteilung.

„Die Auswirkungen der globalen Covid-Krise mit einer außerordentlich angespannten Situation an den Rohstoffmärkten und in den globalen Lieferketten haben sich durch den Krieg in der Ukraine deutlich verschärft“, so Knobel weiter. Auf die Kostensteigerungen will Henkel mit Preiserhöhungen und Effizienzmaßnahmen reagieren. Diese könnten die steigenden Kosten allerdings nicht vollständig kompensieren, heißt es.

Anleger reagierten mit einem Ausverkauf: Die Henkel-Aktien brachen im frühen Handel am Freitag in der Spitze um 10,5 Prozent auf 56,56 Euro ein und notieren damit so niedrig wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Wie Henkel kämpft die gesamte Konsumgüterbranche mit steigenden Preisen und leidet unter den Problemen der Lieferketten. Der Krieg in der Ukraine sorgt zudem für steigende Energiekosten. Schon gestern hatte Henkels Konkurrent Unilever (Dove, Axe, Knorr) mitgeteilt, im zweiten Halbjahr nun mit Kosten von 2,7 Milliarden Euro zu rechnen – 1,2 Milliarden Euro mehr als zunächst anvisiert.

Zudem wirkt sich der Rückzug aus Russland negativ auf die Henkel-Bilanz aus. Henkel hatte Mitte April vor dem Hintergrund des Angriffskriegs nach langem Zögern seine Geschäfte in Russland eingestellt. Der Persil-Produzent hatte wie kein anderer Dax-Konzern in Russland investiert. Henkel erzielte dort fünf Prozent seines Konzernumsatzes, rund eine Milliarde Euro, und beschäftigt in elf Werken 2500 Mitarbeiter. Henkel rechnet wegen des Rückzugs mit „signifikanten Auswirkungen“ auf die Finanzen, ohne diese näher zu spezifizieren.

Henkel wird sich auch aus Belarus zurückziehen, wie der Konzern in der Mitteilung fast beiläufig erwähnte. Auch andere deutsche Konzerne haben ihre Geschäfte in dem osteuropäischen Land eingestellt.

Henkel ist gut ins Jahr gestartet

Trotz der pessimistischen Aussichten ist der Konsumgüterkonzern besser als erwartet ins Jahr gestartet. Henkel erzielte ein deutliches organisches Umsatzwachstum von 7,1 Prozent. Analysten hatten mit einem Plus von vier Prozent gerechnet. Wachstumstreiber war erneut die Industrieklebersparte, die aus eigener Kraft um 10,7 Prozent gewachsen ist. Das Geschäft mit Klebern ist für Henkel deutlich profitabler als der Verkauf von Kosmetika oder Reinigungsmitteln.

Wie Henkel haben auch andere Konsumgüterfirmen wie Nivea-Hersteller Beiersdorf oder Unilever gute Geschäftszahlen vermeldet. Die Firmen erholen sich von der Pandemie, weil Verbraucher infolge der Lockerungen wieder mehr Kosmetik kaufen.

Allerdings profitieren die Konzerne vor allem von Preiserhöhungen, die sie an Handel und Verbraucher weitergegeben haben. So spricht auch Henkel davon, dass der Zuwachs vor allem durch eine sehr starke Preisentwicklung getrieben sei, bei gleichzeitig leicht rückläufigem Volumen. Auch Unilever erhöhte die Preise um 8,3 Prozent, während das Absatzvolumen um ein Prozent fiel.

Getrieben durch Preiserhöhungen rechnet Henkel in diesem Jahr zwar mit geringeren Gewinnen, aber mit steigenden Umsätzen. Die Düsseldorfer gehen nun von einem organischen Plus von 3,5 bis 5,5 Prozent aus. Zuvor lag die Prognose bei zwei bis vier Prozent. Henkel begründet das vor allem mit dem gut laufenden Industrieklebergeschäft.

Details zum Konzernumbau werden erwartet

Die anderen beiden Sparten – Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kosmetik – baut der Konzern gerade um. CEO Knobel versucht, das Konsumgütergeschäft mit einem Zusammenschluss der beiden Bereiche besser aufzustellen. Das kriselnde Kosmetikgeschäft will er mit dem besser laufenden Wasch- und Reinigungsmittelbereich und seinen bekannten Marken wie Persil und Pril zusammenlegen.

Henkels Kosmetiksparte schwächelt seit Jahren. Analysten hatten immer wieder kritisiert, dass das Geschäft im Vergleich mit Konkurrenten wie L’Oréal zu klein und nicht profitabel genug sei.

Von der neu formierten Einheit „Consumer Brands“ verspricht sich Knobel etwa schnellere Entscheidungen, gezieltere Innovationen und mehr Wachstum. Zudem hofft Knobel auf Synergien. So müssten nicht mehr wie bislang Vertriebler aus beiden Firmenbereichen mit den gleichen Kunden verhandeln.

Firmenbeobachter sind skeptisch, auch weil ihnen noch Details zu den Plänen fehlen. Diese will der Dax-Konzern am kommenden Donnerstag vorlegen. Dann soll auch bekannt sein, wie viele Beschäftigte das Unternehmen im Zuge des Umbaus entlassen will.

