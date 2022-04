Beiersdorf, Unilever, P&G Konsumgüterfirmen lassen Pandemie hinter sich – und wollen die Preise weiter erhöhen

Die Markenhersteller sind vor allem wegen steigender Preise stärker als erwartet ins Jahr gestartet. Der Ukrainekrieg sorgt aber für neue Probleme.

Beiersdorf ist gut ins neue Jahr gestartet. (Foto: dpa) Nivea-Produktion

Düsseldorf Beiersdorf und Unilever sind überraschend gut ins Jahr gestartet. Der Nivea-Hersteller wuchs in den ersten drei Monaten aus eigener Kraft um 10,3 Prozent, der britische Produzent von Dove oder Axe steigerte seinen Umsatz um 7,3 Prozent. Beide Konsumgüterhersteller übertrafen mit ihren am Donnerstag präsentierten Zahlen deutlich die Erwartungen der Analysten.

Zuletzt hatten auch der Ariel-Hersteller Procter & Gamble (P&G) und der Parfumproduzent L’Oréal überdurchschnittlich gute Zahlen vermeldet – genauso wie der Duft- und Aromenhersteller Symrise, der diesen Firmen zuliefert. P&G steigerte den Umsatz im abgelaufenen Quartal aus eigener Kraft um zehn Prozent, L’Oréal um 13,5 Prozent, bei Symrise waren es 8,3 Prozent.

Die Zahlen zeigen: Die Konsumgüterbranche hat ihr Coronatief überwunden, allerdings zulasten der Verbraucher. Denn die Markenartikler profitierten in den ersten Monaten vor allem von Preissteigerungen, die sie an den Handel und somit an die Kunden weitergeben konnten.