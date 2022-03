Logistik Post schafft Rekordgewinn – erwartet aber Stagnation

Der Logistikkonzern erhöht die Dividende und kündigt einen Aktienrückkauf an. Doch der abflauende Onlineboom und der Ukrainekrieg sorgen für Unsicherheiten im Geschäft.

Der Paket-Boom in der Coronakrise hat der Post 2021 Rekord-Ergebnissen gebracht. (Foto: dpa) Paketzentrum

Düsseldorf Viermal erhöhte die Deutsche Post im vergangenen Jahr ihre Ertragsprognose – zuletzt im November 2021, als sie einen Betriebsgewinn von 7,7 Milliarden Euro in Aussicht stellte. Selbst den hat sie nun noch einmal übertroffen, wie Post-Vorstandschef Frank Appel am Mittwoch verkündete.

Mit acht Milliarden Euro verdoppelte der weltweit zweitgrößte Logistikkonzern den Ertrag vor Zinsen und Steuern (Ebit) nicht nur. Der Wert, der insbesondere durch einen boomenden E-Commerce und astronomische Frachtraten infolge der Coronakrise zustande kam, ist ein Rekord. „In einem herausfordernden Jahr haben wir das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt“, sagte Appel.

Die Aktie gewann nach Bekanntgabe der Zahlen rund sieben Prozent – wohl auch weil die Post ihre Anteilseigner an dem Erfolg massiv beteiligen will. Nicht nur die Dividende soll um ein Drittel auf 1,80 Euro pro Aktie angehoben werden, auch ein Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Euro sei geplant, kündigte Finanzchefin Melanie Kreis an.