Tarifkonflikt EVG geht in Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Bahn

Die Gewerkschaft will eine Einigung im Tarifstreit mit der Aussicht auf einen harten Arbeitskampf erzwingen. Schon zuvor sind Warnstreiks möglich – mitten in den Sommerferien.

Die Tarifverhandlungen mit der EVG waren am Mittwochabend gescheitert. (Foto: dpa) Zug der Deutschen Bahn

Düsseldorf Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn steuert die Eisenbahnergewerkschaft EVG mitten in der Ferienzeit auf einen unbefristeten Streik zu. „Wir bereiten dazu eine Urabstimmung vor“, sagte EVG-Vorstandschef Martin Burkert am Donnerstagnachmittag in Berlin. In vier bis fünf Wochen werde dazu voraussichtlich die Entscheidung vorliegen. 75 Prozent der Mitglieder müssten ihre Zustimmung geben.

Auch in der Zwischenzeit haben Reisende der Bahn mit Arbeitsniederlegungen und Zugausfällen zu rechnen. „Warnstreiks sind bis dahin nicht ausgeschlossen“, sagte Burkert. Seit dem Beginn der Tarifverhandlungen Ende Februar hatte die EVG mit begleitenden Warnstreiks bereits zwei Mal den Bahnverkehr lahmgelegt.

Streikgeld wurde bislang allerdings noch nicht an die EVG-Mitglieder gezahlt. Dieses wird erst ab dem dritten vollständigen Streiktag – und damit wohl im Falle eines unbefristeten Ausstands – fällig.