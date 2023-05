Autoindustrie Millionen Toyota-Fahrzeuge sind von Datenleck betroffen

Durch einen Cloudfehler waren beispielsweise Fahrzeugstandorte öffentlich zugänglich. Betroffen sind Fahrzeuge, die mit dem Netzwerkdienst T-Connect verbunden waren.

Tokio Ein Einstellungsfehler in der Cloud hat eine Datenpanne beim weltgrößten Autobauer Toyota verursacht. Fahrzeugdaten von etwa 2,15 Millionen Kunden in Japan aus dem Zeitraum November 2013 bis Mitte April 2023 seien öffentlich zugänglich gemacht worden, wie der japanische Konzern am Freitag mitteilte.

Diese könnten Details wie Fahrzeugstandorte und Identifikationsnummern von Fahrzeuggeräten umfassen. Es gebe keine Berichte über eine böswillige Nutzung. Zu den betroffenen Kunden gehörten diejenigen, die sich von Anfang 2012 bis zum 17. April für den T-Connect Netzwerkdienst angemeldet hatten. Der Konzern habe Schritte zur Behebung des Lecks eingeleitet und werde versuchen, die Nutzung der Daten durch Unbefugte zu blockieren.

