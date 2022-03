Automobilzulieferer Continental kehrt in die Gewinnzone zurück – schreibt im Autogeschäft aber rote Zahlen

Chipmangel und Lieferengpässe hinterlassen Spuren in der Sparte Automotive. Mit der Höhe der Dividende überrascht Continental die Anleger dagegen.

Der Konzernumsatz kletterte um sechs Prozent auf rund 33,8 Milliarden Euro. (Foto: Reuters) Continental Fabrik in Kaunas

Hannover Continental verdient nach zwei harten Verlustjahren in Folge wieder deutlich besser, stellt sich wegen des Krieges in der Ukraine und weiterer Risiken aber auf neue Probleme für die globale Autobranche ein. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen kletterte auf 1,9 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern aus Hannover am Mittwoch mitteilt.

Damit lag das Ebit rund 38 Prozent höher als im Vorjahr. Der Konzernumsatz kletterte um sechs Prozent auf rund 33,8 Milliarden Euro und lag damit bereinigt um die Abspaltung der Antriebssparte Vitesco leicht über der im Oktober gesenkten Prognosespanne. Von Refinitiv befragte Analysten hatten bei einem Umsatz von 33,4 Milliarden Euro im Schnitt mit einem Betriebsgewinn von 1,83 Milliarden gerechnet.

Nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen will Continental für das vergangene Jahr auch wieder eine Dividende zahlen. Die Ausschüttung soll 2,20 Euro je Aktie betragen. Experten hatten im Schnitt mit rund 1,66 Euro gerechnet. Für das coronabelastete Jahr 2020 hatte es keine Dividende gegeben. Davor hatten der Corona-Absatzeinbruch sowie ein Konzernumbau das Dax-Unternehmen noch in den roten Zahlen gehalten. Chipmangel und Lieferengpässe haben im Autogeschäft von Continental jedoch tiefe Spuren hinterlassen. Während das Reifengeschäft und die Industriesparte Conti-Tech gut liefen, schrieb der Bereich Automotive rote Zahlen. „Während das weltweit niedrige Produktionsniveau insbesondere unser Automotive-Geschäft negativ beeinflusst hat, haben unsere Einheiten Reifen und ContiTech trotz massiver Kostensteigerungen in den Bereichen Beschaffung und Logistik ein gutes Ergebnis erzielt“, zog Konzernchef Nikolai Setzer Bilanz. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Conti verpasste sich im vergangenen Jahr unter anderem eine neue Konzernstruktur, welche die Rolle von Software und des autonomen Fahrens aufwertet. Gleichzeitig setzte die Führung ihren Sparkurs fort, in dessen Rahmen alte Jobs der klassischen Mechanik ab- und neue Tätigkeiten aufgebaut werden. Der Dax-Konzern spaltete zuletzt die Antriebssparte Vitesco ab und hat damit noch rund 190.000 Beschäftigte. Im Jahr zuvor hatten außerdem veränderte Bewertungen früherer Zukäufe wie Siemens-VDO als „Altlasten“ auf die Bilanz gedrückt. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sanken zudem 2021 leicht auf 2,6 Milliarden Euro. Sorge um Ukrainekrieg Jetzt blickt die Branche mit großer Sorge nach Osteuropa. Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine beschloss auch Conti, seine Fertigung in und seinen Außenhandel mit Russland vorerst komplett zu stoppen. Für das laufende Jahr hält Conti wegen des Krieges und unterbrochenen Lieferketten ein schlechteres Ergebnis für möglich. Je nach Ausmaß der Belastungen könnten sowohl Umsatz als auch Ergebnis aller Unternehmensbereiche niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der Konzern rechne zudem mit erhöhten Beschaffungs- und Logistikkosten in Höhe von 2,3 Milliarden Euro. Ohne die Risiken geht das Management für 2022 von einem Konzernumsatz in einer Spanne zwischen 38 und 40 Milliarden Euro aus. Die bereinigte Ebit-Marge soll zwischen 5,5 und 6,5 Prozent liegen. Seinen vollständigen Geschäftsbericht legt Conti am 21. März vor. Mehr: Kontroverse Abspaltungspläne – Was bleibt von Continental übrig?