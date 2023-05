Dem Volumenhersteller geht seit der Krise das Volumen aus. Den Gewinnen tut das keinen Abbruch – noch. In Zukunft muss VW wieder mehr produzieren – und seine Kosten in den Griff kriegen.

Düsseldorf Einer der für Volkswagen wichtigsten Indikatoren findet sich in keiner Bilanz: die Auslastung der Werke. Um die Produktionsstätten werden Fünf-Jahres-Pläne gestrickt, Investitionen verteilt, Stellen zugewiesen und gestrichen. Exklusive Zahlen des Datendienstleisters Marklines, die dem Handelsblatt vorliegen, zeigen, wie unterbeschäftigt einige deutsche VW-Standorte 2022 waren.

Demnach wurden im Wolfsburger Stammwerk nur knapp 450.000 Fahrzeuge gefertigt, in Spitzenjahren hatte man mal die Eine-Million-Auto-Marke anvisiert. Auch die Produktion in Emden lief nur etwa auf halber Last. Am Elektrostandort Zwickau wurden 218.000 Fahrzeuge gefertigt; technisch möglich sind hier um die 300.000.

