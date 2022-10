Branchentreffen in Berlin Gipfeltreffen mit Kanzler: Maschinenbau erwartet wegen Preissteigerungen Produktionseinbruch für 2023

Beim Branchentreffen klagt der Maschinenbau der Politik sein Leid, auch Olaf Scholz ist zu Gast. Der Tenor: Noch geht es der Branche im Industrievergleich nicht schlecht – aber womöglich bald.

Traditionstreffen, für den aktuellen Kanzler aber Premiere. Scholz bringt der Branche warme Worte mit. (Foto: dpa) Olaf Scholz beim 13. Deutschen Maschinenbaugipfel

Berlin Das jährliche Treffen des deutschen Maschinenbaus in Berlin gehört traditionell zu den Pflichtterminen der deutschen Spitzenpolitik. Für Olaf Scholz (SPD) war es als Bundeskanzler die erste Tagung, und er ließ es sich nicht nehmen, persönlich dort zu erscheinen. Sein Mitbringsel: zuversichtliche Worte für eine sorgengeplagte Branche.

Der Bau von Terminals für Flüssiggas (LNG) in Norddeutschland, der Abschluss neuer Energielieferverträge, zu 95 Prozent gefüllte Gasspeicher – all das hätten viele noch vor einigen Monaten nicht für möglich gehalten, so Scholz. „Wenn wir uns weiterhin auf die veränderte Lage einstellen, dann kommen wir sicher durch diesen Winter.“

Aus der Branche erfährt die Bundesregierung derzeit weitgehend Zustimmung. Während viele energieintensiven Industrien wegen der hohen Gaspreisen unter existenziellen Sorgen leiden, kommt der Maschinenbau mit einem durchschnittlichen Energiekostenanteil von einem Prozent am Umsatz bislang recht unbeeindruckt durch die Krise.

Weitere Risiken durch die Folge des Kriegs in der Ukraine