Chemieindustrie Hedgefonds Primestone gibt nach Schlappe bei Brenntag nicht auf

Bei der Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder des Chemikalienhändlers ist Primestone gescheitert. Trotzdem will der Investor sich weiter für den Umbau von Brenntag einsetzen.

Der Hedgefonds Primestone fordert eine Aufspaltung des Konzerns in das Massengeschäft mit Standardchemikalien und den Spezialitäten-Bereich, (Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser) Brenntag-Zentrale in Essen

München Der aktivistische Investor Primestone will trotz seiner Abstimmungsniederlage bei der Brenntag-Hauptversammlung für den Umbau des Chemikalienhändlers kämpfen. Immerhin hätten fast 40 Prozent der Aktionäre gegen die beiden vom Unternehmen vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat gestimmt, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die übrigen Anteilseigner.

Der designierte Aufsichtsratschef Richard Ridinger wurde nur mit 62,7 Prozent in das Gremium gewählt. Das habe es in Deutschland bei einem Dax-Konzern lange nicht gegeben und zeige die „tiefe Frustration“ von Aktionären über die Art und Weise der Unternehmensführung, schrieb Primestone. Erstmals hätten sich auch die beiden große Aktionärsberater ISS und Glass Lewis auf die Seite der Opposition geschlagen.

„Wir hoffen, dass der Aufsichtsrat diese Botschaft gehört und verstanden hat, dass der gegenwärtige Zustand unhaltbar ist“, heißt es in dem Brief. Der nach eigenen Angaben mit zwei Prozent beteiligte Investor will Brenntag-Aktionär bleiben, wie es in dem Brief heißt.

Er fordert eine Aufspaltung des Konzerns in das Massengeschäft mit Standardchemikalien und den Spezialitäten-Bereich, der nach seiner Ansicht schlechter läuft als bei der Konkurrenz. Der Vorstand um Christian Kohlpaintner ist dem nicht grundsätzlich abgeneigt, hält die Zeit aber noch nicht für reif. Primestone hoffe, dass Brenntag wie versprochen noch vor dem Sommer konkrete Entscheidungen über „die weitere Entwicklung der operativen Geschäftsstruktur“ treffen werde. Kohlpaintner hatte auf der Hauptversammlung zudem angekündigt, im Herbst auf einem Kapitalmarkttag zu erläutern, „wie wir unsere Aufstellung mit unabhängig operierenden globalen Geschäftsbereichen weiter ausdifferenzieren und welche Schlussfolgerungen für die zukünftige Struktur der Brenntag wir daraus ziehen“. Mehr: Der Fall Brenntag ist ein Alarmsignal für deutsche Konzerne