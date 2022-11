Chemieindustrie Trotz drohender Krise: Chemikalienhändler Brenntag verdoppelt Übernahme-Budget

Der Weltmarktführer im Chemiehandel läutet die nächste Phase seines Umbaus ein. Vom starken Wachstum soll auch der Aktienkurs profitieren.

Der Chemikalienhändler setzt sich ambitionierte Wachstumsziele. Brenntag

Düsseldorf Der Chemikalienhändler Brenntag rüstet sich für Übernahmen und will so seine Position als Weltmarktführer ausbauen. Das Budget für Zukäufe werde auf 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt, kündigte der Dax-Konzern am Donnerstag bei der Vorstellung seiner neuen Strategie an. Im Visier des Managements sind vor allem Chemiedistributoren im Gesundheitssektor und in Schwellenländern.

Brenntag ist schon seit Jahren einer der fleißigsten Zukäufer im stark fragmentierten globalen Chemiehandel. Lange Zeit hatte sich dieser Kurs aber nicht in wachsenden Gewinnen ausgezahlt. Im Jahr 2019 wurde darum die Führung ausgewechselt. Der seit 2020 amtierende Vorstandschef Christian Kohlpaintner hatte direkt nach Amtsantritt einen Konzernumbau eingeleitet, der nun in die nächste Phase geht.