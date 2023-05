Pharma und Agrarchemie Bayer-Aktie knickt ein – Glyphosat drückt Gewinn

Der Preisverfall bei dem Unkrautvernichter setzt dem Konzern zu, auch das Pharmageschäft läuft nicht rund. Auch für den weiteren Jahresverlauf sieht Bayer wachsende Risiken.

Die Division Pharma hat im ersten Quartal deutlich weniger Gewinn gemacht. (Foto: Reuters) Bayer-Pharmastandort Wuppertal

Düsseldorf Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ist schwach ins neue Jahr gestartet. Grund dafür ist insbesondere der starke Preisrückgang beim Unkrautvernichter Glyphosat. Im vergangenen Jahr noch hatte Bayer kräftig davon profitiert, dass es bei Glyphosat weltweit Lieferengpässe gab und die Preise teils um das Dreifache stiegen. Jetzt entspannt sich die Lage wieder.

Der bereinigte Gewinn von Bayer sank im ersten Quartal 2023 um 15 Prozent auf 4,47 Milliarden Euro und lag damit leicht unter dem Durschnitt der Analystenerwartungen. Der Vorstand sieht zudem weitere Risiken für die Gewinnentwicklung in diesem Jahr, denn die Glyphosatpreise sinken offenbar schneller als erwartet.

Vorstandschef Werner Baumann bestätigte zwar am Donnerstag die Prognose, doch werde das Ergebnis eher am unteren Ende der genannten Spanne landen. Bayer hat für 2023 einen bereinigten Gewinn (Ebitda vor Sonderposten) zwischen 12,5 und 13 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. 2022 hatte Bayer einen Rekordgewinn von 13,5 Milliarden Euro gemacht.