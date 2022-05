Rüstungskonzern Auftragseingang bei Rheinmetall zieht kräftig an – Munition gefragt

Der Rüstungskonzern ist mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Die Aufrüstung füllt die Auftragsbücher – noch schlägt sich das aber nicht im Umsatz nieder.

Rheinmetall dürfte angesichts der Bedrohungslage durch Russland auch aus anderen Staaten mehr Aufträge bekommen. (Foto: dpa) Leopard-Kampfpanzer

Düsseldorf Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall profitiert von den Aufrüstungsbestrebungen zahlreicher Länder infolge des Ukrainekriegs. Wie das Unternehmen anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal am Freitag mitteilte, blieb der Umsatz zwar mit 1,3 Milliarden Euro in etwa auf der Höhe des Vorjahresquartals. Der Auftragseingang zog jedoch in mehreren Sparten deutlich an.

So wuchsen die Bestellungen im Geschäft mit Artillerie und Munition auf 1,1 Milliarden Euro und verfünffachten sich damit im Vergleich zum Vorjahr. Rheinmetall rechne sich gute Chancen aus, in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage in zahlreichen Ländern „wertvolle Beiträge zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit leisten zu können“, sagte Konzernchef Armin Papperger.