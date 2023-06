Sartorius-Aktie Anleger strafen Sartorius nach Gewinnwarnung ab

Die Geschäfte des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius laufen schlechter als zunächst vorhergesagt. Das verunsichert die Anleger: Der Kurs des Dax-Konzerns stürzt ab.

Der Pharma- und Laborausrüster erwartet erstmals seit langem einen Umsatzrückgang. (Foto: Sartorius) Sartorius

Frankfurt Mit einem Einbruch um zeitweise mehr als 15 Prozent haben die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters am Montag auf die Prognosekürzung des Unternehmens vom Wochenende reagiert. Der Kurs sank in der Spitze auf 302 Euro und damit den tiefsten Wert seit knapp drei Jahren. Das Ausmaß der Gewinnwarnung hat selbst die Analysten verschiedener Banken überrascht. Der neue Ausblick liege unter den pessimistischsten Erwartungen des Marktes, hieß es beispielsweise von Morgan Stanley.

Der Grund für die Umsatz- und Gewinnwarnung: Die Kunden in der Pharmaindustrie bauen ihre in der Corona-Pandemie aufgebauten Lagerbestände weiter ab und halten sich mit Bestellungen zurück. Nach Ansicht der Analysten von UBS sei das Management von Sartorius zu optimistisch gewesen, als es nach einem bereits schwachen ersten Quartal noch an seinen Jahreszielen festgehalten habe.